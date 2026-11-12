 Hallan dos cuerpos en Guatemala y Escuintla: Detalles
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Encuentra a dos personas fallecidas en Guatemala y Escuintla

Uno de los cuerpos se encontraba en avanzado estado de descomposición y el otro fue abandonado envuelto en sábanas.

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Área donde fue localizado el cuerpo de una persona en Masagua, Escuintla., Bomberos Municipales Departamentales
Área donde fue localizado el cuerpo de una persona en Masagua, Escuintla. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales
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El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en horas de la mañana de este jueves, 12 de noviembre, abandonado entre unos cañaverales en jurisdicción de finca Virginia, en la ruta que conduce hacia la aldea Overo, municipio de Masagua, Escuintla.

Los Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados sobre la presencia de una persona que aparentemente había fallecido en el lugar. De inmediato, destacaron una unidad para atender la emergencia.

Al llegar, los socorristas localizaron entre las siembras de caña de azúcar a un hombre que presentaba un avanzado estado de descomposición. Vestía una pantaloneta azul marino y una playera negra.

Según la información de los bomberos, dicha persona posteriormente fue identificada por un familiar como José Antonio Barrientos Pérez, de 31 años.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quedaron a cargo del resguardo de la escena y coordinaron la presencia del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento. Las autoridades iniciaron las actuaciones respectivas para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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Cuerpo envuelto en sábanas en Villa Canales

El cuerpo de una persona fue localizado este jueves en el kilómetro 26 de la vuelta al lago de Amatitlán, en jurisdicción del municipio de Villa Canales. Fue abandonado en el lugar envuelto en sábanas.

El hallazgo se produjo en un sector utilizado para depositar ripio. El cuerpo se encontraba oculto entre varios costales que contenían material de construcción.

Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para atender la emergencia y verificar la situación. Al hacer una verificación en la zona constataron que el bulto sospechoso que les habían reportado contenía los restos humanos.

Hasta el momento no se ha establecido la identidad de la víctima. Tampoco se conoce si se trata de un hombre o una mujer, tomando en cuenta las circunstancias en las que fue encontrado.

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El cuerpo de una persona fue abandonado envuelto en sábanas en Villa Canales. - Bomberos Voluntarios

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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