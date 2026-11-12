 Luis Fernando Tena revela parte de su once titular
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Luis Fernando Tena revela parte de su once titular para enfrentar a Canadá

Jugadores confirmados, uno cansado, otro con molestias, uno revelación: así el ambiente de Guatemala a pocas horas del duelo ante Canadá.

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Luis Fernando Tena, técnico de Selección de Guatemala en conferencia de prensa
Luis Fernando Tena, técnico de Selección de Guatemala en conferencia de prensa / FOTO: Bendito Futbol GT
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El director técnico mexicano Luis Fernando Tena, quien dirige los intereses de la Selección Nacional de futbol de Guatemala, compareció esta mañana a la conferencia de prensa previa al duelo correspondiente por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027, que medirá a la "Bicolor" ante el seleccionado de Canadá, por un boleto a la Copa Oro 2027 y sacar ventaja en la serie que da acceso a la ronda de semifinales o también llamada la "Final Four".   

Luis Fernando Tena habló de su plantel y ahí confirmó la titularidad en el arco del portero legionario Nicholas Hagen, quien pertenece al Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS).

Pero también habló del gran momento de Rubio Rubín y de Darwin Lom, donde utilizó la frase: "Si están listos hay que echarlos al ruedo", aunque en el caso del delantero chapín que juega para el The Strongest de Bolivia dijo que tenía molestias en una de sus rodillas, sin especificar si era la derecha o la izquierda.

Sobre el delantero y goleador del Aurora F. C., Héctor Morales, el técnico Luis Fernando Tena aseguró que: "Va a jugar".

Novedades en el plantel de la Selección Nacional

El técnico mexicano fue consultado sobre cómo ha sido el trabajo de varios futbolistas, y en ese sentido, Luis Fernando Tena, dio conceptos importantes donde se deduce la participación de algunos de ellos en el cuadro titular que mañana a las 20:00 horas enfrente a Canadá en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

Sobre Nicholas Hagen: "El portero para mañana es Hagen, ya después veremos qué pasa en los siguientes juegos".

Sobre José Morales: "El ‘Caballito’ andaba un poco mal del estómago y un poco de infección de la garganta; hay que esperar a ver cómo se siente mañana".

Sobre Néstor Ariel Cabrera: "Viene de los Estados Unidos muy bien. Mucho más fuerte físicamente y con la mentalidad de entregarse siempre y adaptarse a los compañeros, tanto fuera como dentro del campo".

Sobre Rubio Rubín y Darwin Lom: "A mí en general, me gusta poner gente en el medio campo sobre todo con equipos tan fuertes. En el medio campo es donde se manejan los juegos, aunque es en las áreas donde se definen. Cuando uno tiene dos delanteros con tan buena calidad y en buen momento, como lo son Rubio Rubín y Darwin Lom, creo que ellos están bien y sanos y hay que echarlos a jugar".

Sobre Hécotr Morales. "Lo que ya habíamos visto ahí en Aurora, la verdad muy bien, con personalidad. Va a jugar. Con muy buen olfato de gol y buen rematador. No nos hemos arrepentido para nada de haberlo convocado".

Sobre Óscar Santis: "Hizo un viaje de 30 horas y con un cambio de horario de 12 horas, o sea que ayer aún andaba que se quedaba dormido en la escena. Espero que para mañana esté bien".

Sobre Darwin Lom: "Venía con una molestia en una de sus rodillas, pero con ganas de jugar. Hay que esperar. Yo espero que esté listo".

Es de recordar que para este partido de ida ante Canadá, no estarán Jorge Aparicio ni Stheven Robles, por lesión. Además de los sancionados por Concacaf: Salvador Estrada y Jonathan Franco.  

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Promocional del Guatemala vs. Canadá - EU Digital

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