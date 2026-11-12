 Conap condena ataque al Centro de Rescate ARCAS y muerte de venado
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Conap condena ataque al Centro de Rescate ARCAS y muerte de venado

Desconocidos irrumpieron en el Centro de Rescate ARCAS, de Flores, Petén, y mataron a un venado cola blanca.

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El Centro de Rescate ARCAS, es un centro dedicado al rescate y rehabilitación de animales víctimas del tráfico ilegal de vida silvestre., Foto Conap
El Centro de Rescate ARCAS, es un centro dedicado al rescate y rehabilitación de animales víctimas del tráfico ilegal de vida silvestre. / FOTO: Foto Conap
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El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), manifestó su profunda preocupación por el ingreso no autorizado de personas ajenas a las instalaciones del Centro de Rescate ARCAS, ubicado en Flores, Petén, y la muerte de un venado cola blanca.

El ataque al centro dedicado al rescate y rehabilitación de animales víctimas del tráfico ilegal de vida silvestre, provocó la muerte de un ejemplar, además se puso en riesgo la seguridad del personal que labora en el lugar, durante la noche del 29 al 30 de octubre de 2026.

El Conap, indicó que el ingreso no autorizado a estas instalaciones no solo constituye una vulneración a la propiedad privada, sino que representa una nueva agresión contra animales que ya han sufrido las consecuencias de la captura, tenencia y comercialización ilegal, además de poner en peligro a quienes trabajan por su recuperación y conservación.

"Este atentado obstaculiza los esfuerzos que durante años se han realizado para brindar una segunda oportunidad a la fauna silvestre. Estos hechos perpetúan un ciclo de violencia contra los animales y constituyen una amenaza directa al patrimonio natural de Guatemala.", indicó el Conap. 

Dicha institución brinda acompañamiento y se constituirá como querellante adhesivo dentro del proceso legal, con el propósito de coadyuvar en las investigaciones para que las autoridades competentes esclarezcan los hechos, identifiquen a los responsables y deduzcan las responsabilidades que correspondan.

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Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

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