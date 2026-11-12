 Rescatan a tres menores que cayeron a un barranco en Chinautla
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Rescatan a tres menores que cayeron a un barranco en Chinautla

Los tres menores se encontraban buscando y recolectando frutas a la orilla de un barranco en la Pequeña Chinautla de Tierra Nueva 1.

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Bomberos utilizaron equipo especial para rescatar a los menores., Foto Bomberos Municipales Chinautla
Bomberos utilizaron equipo especial para rescatar a los menores. / FOTO: Foto Bomberos Municipales Chinautla
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Bomberos Municipales de Chinautla, rescataron a tres menores de edad que cayeron al fondo de un barranco, mientras se encontraban recolectando fruta, la tarde de este jueves 12 de noviembre. 

Los menores de 8, 11 y 15 años, se encontraban buscando frutas a la orilla de una quebrada en la Pequeña Chinautla de Tierra Nueva 1, cuando accidentalmente cayeron, algunas personas que se encontraban en la superficie escucharon los gritos de auxilio, por lo que de inmediato dieron aviso a los socorristas. 

Bomberos acudieron de inmediato y con equipo especial lograron descender al barranco, tras localizarlos los llevaron a la superficie para ser evaluados. 

Tras ser estabilizados los menores fueron trasladados a la emergencia de pediatría del Hospital General San Juan de Dios, para ser atendidos. 

Hombre muere en zona 1

En el interior de un inmueble ubicado en la avenida Centroamérica B y 18 calle, zona 1. Bomberos Municipales localizaron a un hombre de 48 años con una herida en el cráneo.

Tras realizar la evaluación correspondiente, los paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área y las circunstancias del hecho serán investigadas por el Ministerio Público.

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Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*

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