Zelaya deslumbra con su look en los Latin Grammy 2026

Zelaya volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir una publicación desde Las Vegas, Nevada, en el marco de la celebración de los Latin Grammy 2026, uno de los acontecimientos más importantes de la industria musical latinoamericana.
La artista, quien ha desarrollado una carrera dentro de la música pop, utilizó sus historias de Instagram para mostrar el elegante atuendo que eligió para esta ocasión y expresar la emoción que siente por participar en las actividades relacionadas con la premiación.
Con un vestido en tono amarillo claro, un sofisticado peinado recogido y accesorios dorados, la guatemalteca posó frente a una ventana con una vista panorámica de la ciudad estadounidense.
La imagen estuvo acompañada de un mensaje breve, pero lleno de entusiasmo: "readyyyyy :) ⚡✨ deséenme suerte!!!!!".
Zelaya deslumbra con su elegante look
Para esta ocasión especial, la intérprete guatemalteca eligió un vestido largo en tono amarillo pálido, con un diseño de espalda descubierta y una caída fluida que aportó movimiento y elegancia a su apariencia.
La prenda destacó por su estilo delicado y por los detalles que complementaron su figura, convirtiéndose en la protagonista de la fotografía que compartió con sus seguidores.
En cuanto a su peinado, Zelaya apostó por un recogido bajo con mechones ondulados que enmarcaban su rostro, mientras que el maquillaje resaltó sus facciones con tonos suaves y naturales.
La cantante completó su imagen con accesorios dorados, entre ellos un reloj y pulseras que combinaban con los colores de su vestuario.
El escenario elegido para la fotografía también llamó la atención, pues la artista apareció junto a un amplio ventanal que permitía observar edificios y parte del paisaje urbano de Las Vegas.
La iluminación natural resaltó los tonos cálidos de su vestido y los detalles de su presentación.
"Deséenme suerte": el mensaje que compartió con sus seguidores
Además de mostrar su atuendo, Zelaya expresó su entusiasmo mediante un mensaje publicado en sus historias de Instagram.
La cantante escribió "readyyyyy", expresión en inglés que significa "lista", acompañada de emojis de un rayo y destellos.
Posteriormente agregó: "deséenme suerte!!!!!", dejando ver su emoción por las actividades que tenía previstas durante la jornada.
Aunque no explicó en esa publicación el motivo específico de su petición, el mensaje apareció en el contexto de las celebraciones de los Latin Grammy 2026. La historia estuvo musicalizada con "Something Here", del artista Day Wave.
Una guatemalteca que continúa abriéndose camino en la música
Zelaya forma parte de los artistas guatemaltecos que han buscado desarrollar su trayectoria musical y llevar su talento a escenarios y espacios internacionales.
La cantante se ha caracterizado por una propuesta vinculada con el pop y por compartir con su público diferentes momentos de su carrera a través de las plataformas digitales.
Su presencia en Las Vegas durante la celebración de los Latin Grammy representa una oportunidad de visibilidad dentro de un entorno que reúne a destacados exponentes de la música en español y portugués.
La artista también ha utilizado sus redes sociales para mantener una comunicación cercana con sus seguidores y mostrar aspectos de su vida profesional, desde proyectos musicales hasta momentos especiales relacionados con su carrera.
En esta oportunidad, la fotografía compartida desde Las Vegas permitió conocer el estilo que eligió para la ocasión y su entusiasmo por formar parte del ambiente de la premiación.
Latin Grammy 2026 reúne a estrellas internacionales
La 27.ª edición de los Latin Grammy se celebra este jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.
La ceremonia, organizada por la Academia Latina de la Grabación, reconoce las producciones y los logros artísticos de músicos, compositores, productores y profesionales de la industria.
Como parte de las actividades de la semana, la organización también realizó homenajes, encuentros y celebraciones especiales que reunieron a figuras reconocidas de la música latina.