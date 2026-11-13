 Temblor - sismo de hoy en Guatemala 13 de noviembre 2026
Nacionales

Sismo de magnitud 5.4 sacude el territorio guatemalteco

El temblor fue reportado sensible en diferentes sectores.

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Un sismo sacudió el territorio guatemalteco a las 15:19 horas de este viernes, 13 de noviembre. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió un informe preliminar en el que se detalla que tuvo una magnitud de 5.4.

De acuerdo con el reporte de la Sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos, el epicentro se localizó en el océano Pacífico. El movimiento telúrico fue reportado sensible en diferentes puntos.

Las autoridades de protección civil activaron los protocolos correspondientes para este tipo de eventos con el objetivo de determinar posibles daños materiales o personales, sin que hasta el momento se haya reportado alguno.

Actividad sísmica reciente

El ente científico dio a conocer que en las últimas 24 horas, antes de que se presentara el evento de 5.4, se habían registrado 50 sismos. Ninguno de estos fue sensible.

Mientras tanto, el reporte señala que se contabilizan 7 mil 772 temblores durante el año, de los cuales 164 fueron sensibles.

Recomendaciones por sismo

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:

Si está en un lugar público

  • Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
  • Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
  • Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.
¿Recibiste la alerta de sismo de Google? Servicio envió masivo aviso en tiempo real

El fuerte sismo que sacudió este martes, 10 de noviembre, fue alertado de manera inmediata por el servicio de Google.

Si está en el hogar

  • Mantener la calma.
  • Activar el Plan Familiar de Respuesta.
  • Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.

Si está en la calle

  • Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
  • Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.

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