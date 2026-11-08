Insivumeh reporta sismo con epicentro en Santa Rosa

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) registró un sismo magnitud 4.0 la mañana de este domingo 8 de noviembre en el territorio guatemalteco.
De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, el movimiento telúrico registrado a las 7:48 horas tuvo su región epicentral en el departamento de Santa Rosa.
Según el reporte emitido por el Insivumeh, durante las últimas 24 horas se registraron en el territorio guatemalteco un total de 39 sismos
Guatemala, según las autoridades, es un país altamente sísmico y un 97% de su territorio está expuesto a movimientos terrestres.
Guatemala se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.
Recomendaciones ante la actividad sísmica
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) instó a tomar medidas concretas y efectivas para reducir el impacto de los sismos. Entre las recomendaciones mencionó:
- Contar con un plan familiar de respuesta
- Identificar zonas seguras para protección durante un sismo
- Establecer un punto de reunión para toda la familia
- Preparar la mochila de las 72 horas con suministros básicos
- Participar y promover simulacros en comunidades, lugares de trabajo y centros educativos