 Localizan cuerpo en bolsas plásticas frente a una iglesia en zona 19
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Localizan cuerpo en bolsas plásticas frente a una iglesia en zona 19

Bomberos fueron alertados sobre un cuerpo entre bolsas plásticas en la zona 19 de la capital.

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Bomberos localixzaron el cuerpo en bolsas frente a una iglesia en zona 19., Captura de pantalla
Bomberos localixzaron el cuerpo en bolsas frente a una iglesia en zona 19. / FOTO: Captura de pantalla
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Bomberos Voluntarios localizaron la mañana de este domingo 8 de noviembre, un cuerpo en bolsas plásticas en la 6ta. avenida, entre 9na. y 10ma. calle de la zona 19 capitalina.

Bomberos fueron alertados sobre un cuerpo entre bolsas plásticas frente a una iglesia, al llegar al lugar, bomberos en presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron que se trataba de un cuerpo humano.

Las autoridades se encuentran a la espera de la llegada del personal del Ministerio Público (MP) para las diliencias correspondientes. 

Otro hecho de violencia

La noche del pasado sábado 7 de noviembre, se registró un ataque armado en la 19 avenida y 12 calle "E" Paraíso 1, zona 18 de la capital.

En el lugar Bomberos Voluntarios localizaron a una persona fallecida por heridas de arma de fuego,  por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes. 

En la 27 calle y 21 avenida zona 5 de la capital, Bomberos Voluntarios auxiliaron a dos hombres que fueron agredidos, ambos presentaban heridas contundentes, luego de haber recibido atención prehospitalaria fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios donde quedaron bajo la atención de médicos de turno. 

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Bomberos auxiliaron a seis miembros de una familia que viajaba en el vehículo accidentado.

Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*

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