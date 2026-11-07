 Ataques armados dejan dos fallecidos y un herido este sábado
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Ataques armados dejan dos fallecidos y un herido este sábado

Bomberos Voluntarios reportaron dos ataques armados en la capital y uno en Escuintla, con saldo de dos fallecidos y un herido.

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Un hombre falleció a causa de varias heridas de bala en la zona 7 capitalina., Bomberos Voluntarios.
Un hombre falleció a causa de varias heridas de bala en la zona 7 capitalina. / FOTO: Bomberos Voluntarios.
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La colonia Quinta Samayoa fue escenario de uno de tres ataques armados ocurridos este sábado, 7 de noviembre de 2026, con saldo de un hombre fallecido. Otro hecho armado cobró la vida del conductor de un picop en el Asentamiento Guate Linda, en la zona 3 de Escuintla.

El tercero de los ataques armados ocurrió en la colonia Maya, de la zona 18 capitalina, donde un hombre de aproximadamente 30 años resultó con heridas, por lo que fue necesario trasladarlo hacia la emergencia de un centro asistencial.

Los rescatistas indicaron que en el primero de los tres ataques armados, un hombre fue localizado sin signos vitales sobre la vía pública, específicamente en la 5 a. calle, entre la 8a. y 9a. avenidas de la colonia Quinta Samayoa, zona 7 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Voluntarios narraron que acudieron al lugar luego de recibir varias llamadas de emergencia. A su llegada, localizaron a la víctima, quien presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Los socorristas realizaron la evaluación correspondiente y determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, debido a la gravedad de las heridas que comprometieron órganos vitales.

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En Escuintla, el hecho de violencia citado anteriormente cobró la vida de un hombre que trabajaba como conductor de un picop con contenedor blanco. Bomberos Voluntarios indicaron que en este echo de violencia el fallecido tenía unos 40 años, aproximadamente.

Las autoridades correspondientes fueron notificadas en todos los lugares donde ocurrieron los ataques armados, para realizar las diligencias de ley. En el hecho violento de Escuintla, la víctima mortal no pudo ser identificada por los rescatistas; agregaron que se desconocen las circunstancias del tiroteo.

Los rescatistas recordaron que es necesario llamar al teléfono 122 de Bomberos Voluntarios ante cualquier emergencia. 

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Numeros de emergencia. - Conred.

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