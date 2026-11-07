 PDH pide investigar el ataque armado contra Julio Portillo
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PDH pide investigar el ataque armado contra Julio Portillo y la PNC

Piden una investigación pronta, objetiva, exhaustiva e imparcial que permita esclarecer las circunstancias del ataque armado contra el diputado Julio Portillo.

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Vehículo donde viajaba el legislador Julio César Portillo quien resultó herido tras un ataque armado perpetrado por hombres desconocidos y en el que también murieron tres agentes de la Policía., Foto EFE/Bomberos Municipales Departamentales
Vehículo donde viajaba el legislador Julio César Portillo quien resultó herido tras un ataque armado perpetrado por hombres desconocidos y en el que también murieron tres agentes de la Policía. / FOTO: Foto EFE/Bomberos Municipales Departamentales
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El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Dr. José Alejandro Córdova Herrera, emitió un comunicado este sábado, 7 de noviembre de 2026, para condenar el ataque armado ocurrido en Río Hondo, Zacapa ocurrido el viernes 6 de noviembre en el municipio de Río Hondo, departamento de Zacapa, en contra del diputado Julio Portillo.

Córdova lamentó que en ese ataque armado falleciera el diputado al Congreso de la República de Guatemala, Julio César Portillo Paz y los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), Jorge Paau Xicol, Fernando Reyes Aldana y Erick Ramos Osorio.

El PDH extendió sus condolencias y su solidaridad con los familiares y seres queridos, Congreso de la República de Guatemala y Policía Nacional Civil ante la tragedia que enluta a estas instituciones, por el deceso de Julio César Portillo Paz, Jorge Paau Xicol, Fernando Reyes Aldana y Erick Ramos Osorio.

La violencia que provoca la pérdida de vidas y pone en riesgo la integridad y seguridad de las personas exige una respuesta efectiva de las instituciones competentes", aseguró el PDH.

Asimismo, indicó que el Procurador de los Derechos Humanos reitera que el respeto a la vida constituye un derecho fundamental que el Estado debe proteger mediante acciones de prevención y una actuación diligente frente a hechos que puedan amenazarlo o vulnerarlo.

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Además, la PDH instó al Ministerio Público, en el ámbito de sus competencias, a desarrollar una investigación pronta, objetiva, exhaustiva e imparcial que permita esclarecer las circunstancias del ataque, establecer las responsabilidades correspondientes y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.

Asimismo, exigió al Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil fortalecer las medidas de prevención y protección para evitar nuevos hechos de violencia y salvaguardar la vida e integridad de la población.

Se dará seguimiento, dentro del ámbito de su mandato constitucional, a la actuación de las instituciones estatales, las condiciones de protección de las personas potencialmente expuestas a riesgos y de la población en general, así como al respeto de los derechos humanos de las víctimas y sus familias", aseguró la PDH.

El Procurador de los Derechos Humanos reafirmó que ninguna forma de violencia puede sustituir el diálogo, la convivencia democrática, ni el funcionamiento de las instituciones del Estado. Asimismo, exhortó a todos los sectores de la sociedad a contribuir a un ambiente de respeto a la vida, la legalidad y la resolución pacífica de las diferencias.

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El congresista fue blanco de un ataque armado. - Congreso de la República.

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