Se incendia la Plaza del Marimbista en Quetzaltenango

Las llamas de un incendio consumieron la Plaza del Marimbista durante la mañana de este sábado, 7 de noviembre de 2026, en la zona 1 de la cabecera departamental de Quetzaltenango, sin que hasta ahora se conozcan las razones del fuego.
Imágenes compartidas desde el lugar muestran que las llamas destruyeron todo a su paso y dejaron el lugar con serios daños en la pintura y otros detalles.
Por el momento se desconoce cuales fueron las causas del incendio, aunque medios locales destacan que lo último que ocurrió en la Plaza del Marimbista fue el desalojo de varias personas en situación de calle.
Medios locales agregaron que el siniestro fue atendido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad quienes accionaron para apagar las llamas. En las imágenes se ve que el fuego afectó parte del techo, paredes y del piso de la Plaza de los Marimbistas.
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Plaza del Marimbista sin heridos tras incendio
Bomberos Municipales Departamentales también atendieron la emergencia, pero ninguno de los dos cuerpos de socorro reportó personas heridas o con quemaduras a causa del incendio.
Por el momento se desconoce el monto de las pérdidas económicas a causa del incidente. La Municipalidad de Quetzaltenango confirmó que el fuego fue controlado gracias a la reacción de la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (COMRED).
La entidad indicó que se realizan inspecciones en los alrededores del mercado y la Casa de la Cultura para descartar riesgos tras el incendio.
"Agentes de la Policía Municipal (PM) y la PMTQ mantienen acordonada el área, mientras se coordinan las labores de retiro de escombros", anunciaron.
"¡Por tu seguridad, evita acercarte al sector y respeta las indicaciones de las autoridades!", reportaron.