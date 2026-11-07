 Reportan carro volcado en la carretera al Atlántico
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Reportan carro volcado en la carretera al Atlántico

Agentes de Provial dan asistencia a un accidente de tránsito en el kilómetro 46 de la ruta al Atlántico, área de San Antonio La Paz.

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El carro quedó del lado derecho, en la pista hacia el norte., Captura de pantalla.
El carro quedó del lado derecho, en la pista hacia el norte. / FOTO: Captura de pantalla.
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El conductor de un vehículo tipo sedán perdió el control de su automotor por causas que se desconocen y terminó volcando sobre el kilómetro 46 de la carretera al Atlántico, reportó la unidad de Protección y Seguridad Vial (Provial).

La citada instancia indicó que el accidente de tránsito causa una obstrucción en el carril derecho del sentido que conduce hacia el norte. Asimismo, revelaron que el percance no dejó personas heridas, únicamente daños materiales.

Agentes de Provial acudieron a este sector de la carretera al Atlántico para dar asistencia a los afectados e instalar señales de tránsito temporales para evitar otro percance. En el lugar, la carretera de dos carriles se reduce a uno, por lo que los agentes hacen las señales correspondientes para que los demás conductores bajen la velocidad.

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