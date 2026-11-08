 Vehículo cae en una vivienda en construcción
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Vehículo cae en una vivienda en construcción

Bomberos auxiliaron a seis miembros de una familia que viajaba en el vehículo accidentado.

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Bomberos auxiliaron a una familia., Foto Bomberos Voluntarios
Bomberos auxiliaron a una familia. / FOTO: Foto Bomberos Voluntarios
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Bomberos Voluntarios auxiliaron a seis miembros de una familia que viajaba en un vehículo que cayó en una vivienda en construcción en el cantón Lacama Tercero, en Chichicastenango Quiché, detallaron los socorristas.

Varias llamadas alertaron a Bomberos, sobre la caída de un vehículo en el interior de una vivienda en construcción, la noche del pasado sábado, de manera inmediata fueron destacadas dos ambulancias hacia dicho lugar.

A la llegada de los socorristas, confirman lo indicado y localizan un vehículo volcado dentro de una vivienda en construcción, en el lugar también fueron atendidos por técnicos en urgencias medicas, seis personas de una misma familia con diferentes traumas, por lo que fueron estabilizadas y trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Tecpán Chimaltenango en donde quedaron al cuidado de médicos de turno.

Los pacientes fueron identificados como: Manuel Guarcas Pablo, de 55 años; Lesly Marleny Guarcas Lindo, de 21; María Lindo Macario, de 54; Lester Sebastián Guarcads Lindo, de 22, Soila Mribel Lindo Yac, de 22 y Mateo Mejía, de 25. 

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Bomberos dieron aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) para realizar las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias del percance, así como la identificación de la víctima.

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