Insivumeh pronostica 16 frentes fríos en Guatemala

Guatemala se prepara para una temporada fría más intensa de lo habitual, con pronósticos que anticipan un descenso significativo de las temperaturas y la llegada de 16 frentes fríos entre octubre y abril. Así lo anunció Edwin Rojas, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), durante la conferencia de prensa "La Ronda", donde detalló las proyecciones climáticas para los próximos meses, destacando la importancia de la planificación y la prevención ante los impactos en diversos sectores del país.
Según el Insivumeh, las regiones de Occidente y el Altiplano Central serán las más afectadas por las bajas temperaturas. Se espera que los termómetros marquen mínimos de hasta 0 grados Celsius en algunas zonas montañosas durante los meses de noviembre, diciembre y enero. Esta transición hacia la época fría, que ya se percibe en el ambiente, requiere de atención especial por parte de la población y las autoridades.
Pronóstico de temperaturas para el fin de año
El director Rojas presentó un panorama detallado de lo que se espera en cuanto a temperaturas mínimas para los próximos meses:
- Noviembre: Se pronostican temperaturas mínimas de 10 a 14 grados Celsius en el Occidente y Altiplano Central, incluyendo departamentos como Totonicapán, Sacatepéquez, Chimaltenango, Huehuetenango, Sololá, San Marcos y Quetzaltenango. En estas áreas, no se descartan picos atípicos que podrían alcanzar los cero grados Celsius. Para la Ciudad de Guatemala, el promedio mínimo estimado es de 16 grados Celsius, aunque podrían registrarse valores inferiores. Se prevé que siete departamentos experimenten temperaturas bajas significativas.
- Diciembre: El descenso térmico se acentúa, con pronósticos que indican mínimas de hasta 8 grados Celsius en las mismas regiones de Occidente y Altiplano Central. Las zonas montañosas podrían ver el termómetro caer hasta los cero grados Celsius. En el departamento de Guatemala, la expectativa es de una mínima promedio de 15 grados Celsius. Para este mes, ocho departamentos sentirán las bajas temperaturas de manera notable.
- Enero: Considerado un mes típicamente frío, se espera que la temperatura mínima promedio se mantenga en los 8 grados Celsius en el Occidente y Altiplano Central. Para el departamento de Guatemala, se proyectan hasta 14 grados Celsius, con una probabilidad de descender dos grados adicionales, llegando a los 6 grados Celsius. La cobertura de bajas temperaturas se incrementará, afectando a 11 departamentos del país.
Este patrón de descenso gradual de las temperaturas obedece al inicio de la temporada de frentes fríos, que se extiende anualmente de octubre a abril.
Incremento de frentes fríos
El Insivumeh proyecta un aumento en la cantidad de frentes fríos para la temporada 2026-2027. Mientras que la temporada anterior (2025-2026) registró 14 frentes fríos, la actual se espera que sume 16. Este incremento es la principal razón detrás del descenso progresivo de las temperaturas en Guatemala. La distribución de estos fenómenos atmosféricos será clave:
- Dos en noviembre.
- Cuatro en diciembre.
- Cuatro en enero.
Estos frentes fríos, característicos de la época, marcan el fin de la temporada de lluvias y el inicio de un período con menor humedad ambiental y vientos más intensos.