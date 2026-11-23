La Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México ha confirmado la existencia de una carpeta de investigación contra Vadhir Derbez por el delito de violación, asegurando contar con pruebas suficientes que respaldan la versión de la víctima.
Michelle Marisol Flores, titular de dicha fiscalía, defendió la labor de las autoridades ante las acusaciones de que el caso podría basarse en hechos fabricados, destacando la solidez de los elementos recabados hasta el momento.
En una entrevista con Ciro Gómez Leyva en su programa "Por la Mañana", la fiscal Flores explicó que los datos de prueba reunidos son contundentes y permiten a la institución acudir ante un juez de control para solicitar las actuaciones judiciales correspondientes.
Sin embargo, enfatizó que estos elementos no constituyen una declaración de culpabilidad contra Vadhir Derbez, sino que son la base para continuar con el proceso legal.
Flores rechazó categóricamente las afirmaciones de que la investigación haya sido manipulada o que los hechos hayan sido inventados por la Fiscalía.
"Esto justamente es para mencionar que no nos encontramos ante hechos que han sido fabricados, ante hechos que han sido modificados por parte de la fiscalía. Al contrario, hemos seguido con una investigación", afirmó. Actualmente, el procedimiento se encuentra en una fase relacionada con un juicio de amparo.
Abogados no están acreditados en la investigación
Un punto crucial revelado por la fiscal fue que los abogados Enrique González Casanova y Damián Martínez Juárez, quienes han hablado públicamente en representación de Vadhir Derbez no están acreditados formalmente dentro de la carpeta de investigación por presunta violación que maneja la Fiscalía capitalina.
"No, no lo están. Es una de las razones por las cuales hemos estado buscando al señor Vadhir, así como a sus abogados", detalló Flores.
La funcionaria explicó que las autoridades han intentado localizar al actor y a sus representantes legales en diversos domicilios obtenidos a través de fuentes oficiales de distintas autoridades del Estado mexicano.
Incluso, acudieron a las oficinas del despacho jurídico que el propio Vadhir Derbez mencionó en su denuncia por presunta extorsión, con el objetivo de notificarlo, pero no lograron su comparecencia.
La contundente respuesta de la fiscal a Ciro Gómez Leyva sobre si los abogados estaban acreditados en la investigación fue: "La carpeta de investigación por la investigación del delito de violación, no".
Estas declaraciones adquieren particular relevancia después de que la defensa de Vadhir Derbez sostuviera públicamente haber obtenido un amparo que, según ellos, dejó sin efectos una orden de aprehensión emitida en su contra.
Sin embargo, la Fiscalía ha sido enfática al señalar que esta resolución judicial no implica el fin de la investigación ni una determinación sobre la inocencia o culpabilidad del actor. El proceso legal continúa su curso.