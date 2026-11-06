 Famoso exfutbolista imputado en Chile por delitos sexuales
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Famoso exfutbolista es imputado en Chile por delitos sexuales contra menores de edad

El exjugador, de 48 años, que formó parte del plantel de Colo Colo, fue detenido antes de disputar un partido con el club amateur Los Pingüinos.

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Exfutbolista Francisco Huaiquipán fue acusado de delitos sexuales contra tres menores de edad
Exfutbolista Francisco Huaiquipán fue acusado de delitos sexuales contra tres menores de edad / FOTO: Redes sociales e internet
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La Justicia de Chile imputó al exfutbolista Francisco Huaiquipán, quien fue acusado de delitos sexuales contra tres menores de edad con los que tendría un vínculo familiar, luego de ser investigado durante al menos un año.

El exjugador, de 48 años, que formó parte del plantel de Colo Colo que se coronó campeón en 2002 cuando el club se declaró en quiebra, fue detenido el miércoles antes de disputar un partido con el club amateur Los Pingüinos en el norte del país, con el cual intentaba retomar la actividad deportiva.

Huaiquipán tenía una orden de arresto y fue trasladado a Santiago para la audiencia de formalización, en la cual la fiscal, jefe de la Unidad de Género, Yazmin Salech, aclaró a la prensa que se trata de delitos cometidos con anterioridad pues una de las denuncias data de hechos cometidos en 2009.

"Se recibieron denuncias de víctimas que forman parte del entorno familiar, que dan cuenta de sistemáticos delitos de abuso sexual y violación reiterados en contra de dichas personas cuando eran menores de 18 años de edad", detalló Salech.

La persecutora aclaró que, si bien los cargos imputados se sustentan en los testimonios de estas tres víctimas, no se desacata "que puede haber más".

Las víctimas habrían sido niñas, niños y adolescentes

La identidad de los denunciantes ha sido resguardada, pero la fiscal mencionó que "se trata de niñas, niños y adolescentes, a la época de ocurrencia de los hechos, que develan actos transgresores de su indemnidad y libertad sexual, según corresponda".

El exfutbolista tuvo una carrera intermitente como mediocampista en 13 clubes chilenos y un breve paso por México en el Atlante y Potros Neza, además del futbol de Indonesia.

No es la primera vez que Huaiquipán enfrenta un proceso penal, luego de que en 2021 fuera condenado al ser sorprendido intentando ingresar drogas y teléfonos móviles en una cárcel donde estaba recluido uno de sus hijos, sentenciado por el homicidio de un exfutbolista.

Huaiquipán cumplió una pena de tres años y un día de libertad vigilada por aquellos delitos, y ahora se encuentra en prisión preventiva.

El abogado defensor Darío Guajardo señaló a la prensa local que los testimonios no habían podido ser ratificados mediante otras pericias y que el exfutbolista se declara "totalmente inocente".

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Francisco Huaiquipán fue acusado de delitos sexuales contra tres menores de edad - Redes sociales

*Información EFE.

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