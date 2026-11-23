La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros y otras organizaciones del sector enviaron este lunes, 23 de noviembre, una carta abierta al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y a las autoridades del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), a través de la cual solicitaron la instalación urgente de una mesa técnica interinstitucional para abordar la problemática de la seguridad vial en el país.
En la nota remitida, los transportistas destacaron que son conscientes de la responsabilidad que conlleva movilizar diariamente a miles de guatemaltecos. Aseguraron que son los principales interesados en que los hechos de tránsito a nivel nacional se reduzcan al mínimo.
"Reiteramos nuestro firme compromiso con la vida, la integridad física y el bienestar de nuestros usuarios, así como de todas las personas que transitan por las carreteras del país", expresaron.
También indicaron que el llamado que hacen es para que se garantice el cumplimiento estricto e imparcial de la Ley de Tránsito y su Reglamento en toda la red vial, pues enfatizaron que nunca se han negado a ser monitoreados en el cumplimiento de sus actividades diarias.
Solicitud a las autoridades
Según las gremiales, aunque no están en contra de las verificaciones al sector y consideran que la ley debe cumplirse, específicamente sobre el tema del Sistema Limitador de Velocidad tienen una postura enfocada en que no es el método más efectivo.
"Tal como lo advertimos desde un principio con argumentos técnicos y operativos, la implementación aislada del Sistema Limitador de Velocidad no constituye el medio más adecuado ni efectivo para reducir la siniestralidad vial", mencionaron. A la vez que indicaron que las condiciones reales y la compleja topografía de sus carreteras lo vuelven ineficaz como solución única.
En ese sentido, solicitaron formalmente que se instale a la mayor brevedad posible una Mesa Técnica de Trabajo interinstitucional en la que participen las autoridades de tránsito y los representantes del gremio y del transporte de carga.
Señalaron que el objetivo de este espacio de diálogo será coordinar esfuerzos reales y construir, de manera conjunta, "una verdadera Política Integral de Seguridad Vial que atienda las causas de los accidentes y vele de forma efectiva por la seguridad de todos los guatemaltecos".
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7