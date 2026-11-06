Transportistas piden a Arévalo soluciones sobre combustibles

Gremiales de transportistas enviaron una carta abierta al presidente de la República, Bernardo Arévalo, con el objetivo de solicitarle que se analicen las nuevas posibles medidas que se podrían implementar a partir del próximo año con respecto al tema de los combustibles, tomando en cuenta que se mantiene la influencia del mercado internacional en el mercado guatemalteco.
La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros, la Gremial de Transportistas de Rutas Cortas Extraurbanas (Gretrucex), la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) y la Cámara Interamericana de Transportes (CIT) difundieron el documento para buscar respuestas de las autoridades.
Las entidades manifestaron su preocupación por la estabilidad económica y los retos que tendrán a partir de 2027, tomando en cuenta que el 31 de diciembre finaliza la exención temporal de los impuestos del IVA e IDP aplicables a los carburantes.
Expusieron que esta situación tiene un impacto de "especialidad gravedad" en el precio del diésel, pues consideraron que este no es solo un combustible para el transporte, sino que es el motor productivo del país.
"De este depende el transporte de carga comercial, la distribución de alimentos de la canasta básica, el transporte colectivo de pasajeros y la operación de la micro, pequeña y mediana empresa", detallaron.
Peticiones de los transportistas
Las gremiales urgieron al Presidente de la República tomar en cuenta el riesgo de que surja una ola inflacionaria a partir del 1 de enero de 2027, pues señalaron que de no prorrogarse la exención ni implementarse medidas paliativas concretas, el incremento en los combustibles se trasladará de forma inmediata a los fletes y costos de producción.
Asimismo, señalaron el impacto en el inicio del año escolar, pues expusieron que el encarecimiento de los carburantes afectará de forma severa a los padres de familia durante el regreso a clases. De igual forma, señalaron que la cercanía de las fiestas de fin de año reduce drásticamente los días hábiles de trabajo en el Congreso para abordar el tema.
Ante las situaciones mencionadas, los transportistas solicitaron presentar a la brevedad posible ante el Legislativo las iniciativas de ley o propuestas técnicas que permitan prorrogar la exención temporal de los impuestos a los carburantes o establecer mecanismos de compensación focalizados.
De igual forma, pidieron integrar mesas de diálogo y concertación con las distintas bancadas legislativas para priorizar la búsqueda de soluciones antes de que concluya este período de vigencia de las medidas, pues consideraron que dejar a última hora la discusión solo llevará a que la población quede sumida en la incertidumbre.