Transportistas responden tras declaraciones de diputado

La Gremial de Transportistas de Rutas Cortas Extraurbanas (Gretucex) y la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros, entre otras entidades que aglutinan a quienes prestan el servicio, emitieron un pronunciamiento este lunes, 26 de octubre, a través del cual rechazaron acusaciones del diputado Inés Castillo, de la bancada UNE, sobre supuestos "sobornos" que se estarían pagando a funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y de la Dirección General de Transporte "para exonerarse de multas por el alza de las tarifas".
En la carta abierta difundida, que va dirigida al legislador, señalaron que "rechazan totalmente las aseveraciones públicas" que ha realizado por distintas vías y explicaron las razones por las cuales se han modificado las tarifas del transporte que se cobran a la población.
Los transportistas mencionaron que las reglas que hoy rigen el transporte extraurbano se escribieron para un país distinto al actual. Señalaron que operan con una ley de hace 80 años y dos tarifarios de hace 17 y 30 años que no han sido actualizados nunca. También expusieron que el precio del diésel se duplicó en 2026, situación que, sumada a otros factores, han aumentado el costo de las operaciones.
Las gremiales señalaron que, en ocho décadas, el Congreso de la República no ha emprendido una reforma normativa integral del transporte y que el tema únicamente ha quedado relegado en la agenda legislativa. En ese sentido, consideraron que existe una deuda pendiente con la población que merece un servicio ordenado, seguro y con tarifas justas.
De igual forma, señalaron que como sector han discrepado en muchas ocasiones con los funcionarios a los que él ha señalado de posiblemente estar incurriendo en ciertos comportamientos de recibir beneficios para no multar a los transportistas. Sin embargo, aclararon que han demostrado ser personas probas y no les han planteado en ningún momento cometer actos contra la ley.
En ese contexto, le pidieron al diputado Castillo que, si tiene pruebas de lo que ha asegurado, las presente ante el Ministerio Público e interponga las denuncias que correspondan, "en lugar de emitir juicios sin fundamento". Y solicitaron que "no se dedique a realizar imagen política anticipada", llamando la atención con temas como el del transporte.
Diputado pide a transportistas revisar tarifas
El parlamentario del bloque verde se pronunció con respecto a la carta abierta emitida por los transportistas y les pidió revisar los cobros que realizan a los usuarios, por considerar que sigue elevado el precio del pasaje.
"Yo les puedo decir a los transportistas del país que se pongan la mano en la consciencia, que los guatemaltecos están pagando el doble de pasaje extraurbano. Ya el Congreso de la República cumplió con quitarle los impuestos al combustible y ahora les corresponde a ellos bajarle el precio", expresó.
Asimismo, compartió que las autoridades de la DGT están citadas para esta semana, al igual que el viceministro de Transportes, con el objetivo de que rindan cuentas de lo que están haciendo ante lo que describió como un "abuso" en cuanto a las tarifas.
"Ya leí el comunicado y eso es lo que les digo a los transportistas: ya que el Estado les dio la licencia, la facultad de poderse ganar la vida con una autorización estatal para que puedan operar sus camionetas, también tienen la obligación de respetar que deben de cobrar lo que está autorizado de las tarifas", puntualizó.