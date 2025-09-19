CIV rechaza señalamientos del diputado José Inés Castillo

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) se pronunció por las recientes declaraciones del diputado José Inés Castillo, en las que nos responsabiliza de supuestas amenazas tras las fiscalizaciones realizadas en el puente de Sayaxché, Petén.
"Rechazamos de manera categórica y enérgica los señalamientos vertidos en contra, debido a la total ausencia de fundamento, pruebas y sustento legal que los respalden. Estas acusaciones carecen de cualquier base actual y parecen responder a intereses particulares.", indicó la cartera de Comunicaciones a través de un comunicado.
El CIV aseguró que las autoridades y todo el personal de dicho Ministerio han actuado y continuarán actuando en estricto cumplimiento de la Constitución Política de la República, las leyes y las normas que rigen el servicio público. "Nuestra actuación se fundamenta en el respeto irrestricto a la legalidad y al debido proceso.", agregó el CIV.
EL CIV exhortó al diputado Inés Castillo a presentar ante las autoridades competentes las pruebas que respalden sus acusaciones. Las instancias legales son el espacio apropiado para esclarecer cualquier situación de esta naturaleza, y es alli donde deben ventilarse las pruebas y los argumentos correspondientes, añadió dicho Ministerio.
Por medio de sus redes sociales, el legislador de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) indicó que esta semana ha recibido una serie de mensajes en su teléfono móvil, donde se advierte sobre posibles riesgos a su integridad.
"Pueblo de Guatemala, el día de hoy vengo a hacer una denuncia pública sobre amenazas que han surgido durante el proceso de fiscalización que hemos llevado a cabo en el puente de Sayaxché", expresó.
Agregó que este viernes le enviaron a su celular un mensaje por vía de WhatsApp donde se le especifica que se está cuestionando su trabajo en seguimiento de la referida obra, que actualmente se encuentra detenida.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*