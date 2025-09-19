 CIV rechaza señalamientos del diputado José Inés Castillo
Nacionales

CIV rechaza señalamientos del diputado José Inés Castillo

El diputado de la UNE, José Inés Castillo presentó una denuncia por supuestas amenazas, tras las fiscalizaciones realizadas en el puente de Sayaxché, Petén.

Compartir:
Diputado Inés Castillo., Foto UNE
Diputado Inés Castillo. / FOTO: Foto UNE

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) se pronunció por las recientes declaraciones del diputado José Inés Castillo, en las que nos responsabiliza de supuestas amenazas tras las fiscalizaciones realizadas en el puente de Sayaxché, Petén.

"Rechazamos de manera categórica y enérgica los señalamientos vertidos en contra, debido a la total ausencia de fundamento, pruebas y sustento legal que los respalden. Estas acusaciones carecen de cualquier base actual y parecen responder a intereses particulares.", indicó la cartera de Comunicaciones a través de un comunicado. 

El CIV aseguró que las autoridades y todo el personal de dicho Ministerio han actuado y continuarán actuando en estricto cumplimiento de la Constitución Política de la República, las leyes y las normas que rigen el servicio público. "Nuestra actuación se fundamenta en el respeto irrestricto a la legalidad y al debido proceso.", agregó el CIV.

EL CIV exhortó al diputado Inés Castillo a presentar ante las autoridades competentes las pruebas que respalden sus acusaciones. Las instancias legales son el espacio apropiado para esclarecer cualquier situación de esta naturaleza, y es alli donde deben ventilarse las pruebas y los argumentos correspondientes, añadió dicho Ministerio.

Por medio de sus redes sociales, el legislador de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) indicó que esta semana ha recibido una serie de mensajes en su teléfono móvil, donde se advierte sobre posibles riesgos a su integridad.

"Pueblo de Guatemala, el día de hoy vengo a hacer una denuncia pública sobre amenazas que han surgido durante el proceso de fiscalización que hemos llevado a cabo en el puente de Sayaxché", expresó.

Agregó que este viernes le enviaron a su celular un mensaje por vía de WhatsApp donde se le especifica que se está cuestionando su trabajo en seguimiento de la referida obra, que actualmente se encuentra detenida.

Diputado denuncia amenazas por trabajo de fiscalización en puente de Petén

El parlamentario Inés Castillo presentó una denuncia en el Ministerio Público y pidió a Gobernación seguridad para seguir fiscalizando.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Familia queda soterrada en Alta Verapazt
Nacionales

Familia queda soterrada en Alta Verapaz

08:10 AM, Sep 20
Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump t
Internacionales

Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump

08:01 AM, Sep 20
Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentadort
Farándula

Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentador

07:59 AM, Sep 20
Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025t
Deportes

Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025

10:44 AM, Sep 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026JusticiaFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos