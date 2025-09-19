 Deputado denuncia amenazas por fiscalización de obra
Diputado denuncia amenazas por trabajo de fiscalización en puente de Petén

El parlamentario Inés Castillo presentó una denuncia en el Ministerio Público y pidió a Gobernación seguridad para seguir fiscalizando.

El diputado Inés Castillo., archivo: EU
El diputado Inés Castillo. / FOTO: archivo: EU

El diputado José Inés Castillo Martínez presentó una denuncia por amenazas que aseguró se han hecho en su contra tras las fiscalizaciones realizadas en el puente de Sayaxché, Petén, por lo que exigió al Ministerio de Gobernación brindar seguridad durante una verificación prevista para este viernes 19 de septiembre.

Por medio de sus redes sociales, el legislador de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) indicó que esta semana ha recibido una serie de mensajes en su teléfono móvil, donde se advierte sobre posibles riesgos a su integridad.

"Pueblo de Guatemala, el día de hoy vengo a hacer una denuncia pública sobre amenazas que han surgido durante el proceso de fiscalización que hemos llevado a cabo en el puente de Sayaxché", explicó.

Agregó que hoy fue enviado a su celular un mensaje por vía de WhatsApp donde se le especifica que se está cuestionando su trabajo en seguimiento de la referida obra, que actualmente se encuentra detenida.

En ese sentido, señaló que presentó una denuncia electrónica ante el Ministerio Público (MP) e hizo un llamado a la fiscal general, Consuelo Porras, para que se dé el seguimiento respectivo a este caso.

De igual forma, señaló la necesidad de que se le otorgue seguridad para poder continuar con el trabajo de fiscalización en la referida área. "Exijo al Ministerio de Gobernación la seguridad, porque me han amenazado que no llegue a fiscalizar el puente Sayaxché, porque nos van a esperar con 'bombas y platillos'", dijo.

A la vez que pidió al Ministerio de la Defensa Nacional "tomar nota" sobre las acciones que se han iniciado para amedrentarlo.

Situación del proyecto del puente

El valor del proyecto del puente de Sayaxché, Petén, asciende a aproximadamente Q600 millones; sin embargo, el trabajo se encuentra detenido porque la empresa exige ciertos pagos, los que en su momento fueron pausados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

De acuerdo con las autoridades de la cartera, ya se han dado anticipos por al menos Q100 millones para restaurar los trabajos, pero la compañía requiere otro porcentaje más para retomar las acciones.

Es en seguimiento de esta situación que el diputado Inés Castillo ha estado realizando la fiscalización en el área.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

