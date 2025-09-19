Delegación oficial de Arévalo en la Asamblea de la ONU

El Gobierno de Guatemala amplió este viernes 19 de septiembre los detalles con respecto a la visita que realizará a Estados Unidos el presidente Bernardo Arévalo para participar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y en una cumbre de jefes de Estado para renovar el compromiso con la democracia a nivel mundial.
Arévalo indicó días atrás en rueda de prensa que estará viajando a Nueva York el 23 de septiembre y que su visita se extenderá por dos días. La intervención del presidente guatemalteco en la organización mundial está prevista para el 24 de septiembre, según la programación de la ONU.
"Nosotros creemos que es importante participar en la Asamblea de Naciones Unidas para reafirmar el compromiso con los principios sobre los cuales fue establecida la Organización una vez termina la segunda guerra mundial", destacó el gobernante.
"Necesitamos evitar la guerra, necesitamos construir la paz mediante un mundo que se fundamente en los principios de justicia y trabaje para el desarrollo compartido de la humanidad", añadió.
Mientras tanto, esta mañana durante la conferencia de prensa denominada "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Santiago Palomo, explicó que ya está definida la delegación oficial que acompañará al gobernante en el viaje. Está integrada por:
- Carlos Ramiro Martínez, ministro de Relaciones Exteriores.
- Ana Glenda Tager, secretaria Privada de la Presidencia.
- Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social.
* Le puede interesar:
Agenda de Arévalo en EE. UU.
Palomo también brindó detalles de la agenda del viaje a la Asamblea de Naciones Unidas. Estas son las actividades que tiene programadas el presidente Arévalo:
- Varias reuniones bilaterales.
- Reunión con connacionales para abordar retos en la atención consular.
- El miércoles ofrecerá su discurso en el marco de la 80 Asamblea General de la ONU.
- Reunión bilateral con la Comisión Europea.
- Reunión con el secretario general de la ONU
- Otras reuniones bilaterales con instituciones del sistema de Naciones Unidas.
* Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas 89.7