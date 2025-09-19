 Delegación oficial de Arévalo en la Asamblea de la ONU
Nacionales

Viaje de Arévalo a la Asamblea de la ONU: Delegación oficial y agenda

El presidente Bernardo Arévalo y su comitiva viajarán a Estados Unidos la próxima semana.

Compartir:
El presidente Bernardo Arévalo brinda conferencia de prensa., Foto de archivo: EU
El presidente Bernardo Arévalo brinda conferencia de prensa. / FOTO: Foto de archivo: EU

El Gobierno de Guatemala amplió este viernes 19 de septiembre los detalles con respecto a la visita que realizará a Estados Unidos el presidente Bernardo Arévalo para participar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y en una cumbre de jefes de Estado para renovar el compromiso con la democracia a nivel mundial.

Arévalo indicó días atrás en rueda de prensa que estará viajando a Nueva York el 23 de septiembre y que su visita se extenderá por dos días. La intervención del presidente guatemalteco en la organización mundial está prevista para el 24 de septiembre, según la programación de la ONU.

"Nosotros creemos que es importante participar en la Asamblea de Naciones Unidas para reafirmar el compromiso con los principios sobre los cuales fue establecida la Organización una vez termina la segunda guerra mundial", destacó el gobernante.

"Necesitamos evitar la guerra, necesitamos construir la paz mediante un mundo que se fundamente en los principios de justicia y trabaje para el desarrollo compartido de la humanidad", añadió.

Mientras tanto, esta mañana durante la conferencia de prensa denominada "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Santiago Palomo, explicó que ya está definida la delegación oficial que acompañará al gobernante en el viaje. Está integrada por:

  • Carlos Ramiro Martínez, ministro de Relaciones Exteriores.
  • Ana Glenda Tager, secretaria Privada de la Presidencia.
  • Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social.

* Le puede interesar:

Jiménez: “Vamos a utilizar todos los recursos a nuestra disposición para no permitir que ‘el Lobo’ sea trasladado a Fraijanes”

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, explicó las acciones implementadas en respuesta a la orden judicial que avala el cambio de prisión de uno de los máximos líderes de la pandilla del Barrio 18.

Agenda de Arévalo en EE. UU.

Palomo también brindó detalles de la agenda del viaje a la Asamblea de Naciones Unidas. Estas son las actividades que tiene programadas el presidente Arévalo:

  • Varias reuniones bilaterales.
  • Reunión con connacionales para abordar retos en la atención consular.
  • El miércoles ofrecerá su discurso en el marco de la 80 Asamblea General de la ONU.
  • Reunión bilateral con la Comisión Europea.
  • Reunión con el secretario general de la ONU
  • Otras reuniones bilaterales con instituciones del sistema de Naciones Unidas.

* Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Familia queda soterrada en Alta Verapazt
Nacionales

Familia queda soterrada en Alta Verapaz

08:10 AM, Sep 20
Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump t
Internacionales

Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump

08:01 AM, Sep 20
Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentadort
Farándula

Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentador

07:59 AM, Sep 20
Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025t
Deportes

Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025

10:44 AM, Sep 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026JusticiaFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos