Gobernación impugna orden de traslado de "el Lobo"

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se refirió este viernes 19 de septiembre a la situación que se sigue con respecto al caso de Aldo Duppie Ochoa, alias "el Lobo", cabecilla de la pandilla del Barrio 18, a favor de quien se emitió una orden judicial para que sea retirado de la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, ubicada en el departamento de Escuintla.
El funcionario confirmó en las últimas horas que una jueza ordenó que el máximo líder pandillero fuera trasladado a Fraijanes II, prisión que describió como "su antiguo centro de operaciones criminales". Sin embargo, la cartera a su cargo, a través del Sistema Penitenciario, ya planteó los recursos legales respectivos para evitar ese cambio.
Durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, Jiménez reveló que el traslado no se ha efectuado porque la institución ha impugnado la decisión judicial. "Nosotros tenemos una serie de mecanismos legales que nos permiten poder impugnar esto y esa es la razón por la que, hasta que no se resuelva la impugnación, no trasladamos al reo en cuestión", indicó.
Asimismo, compartió que como autoridades tienen la responsabilidad del resguardo de privados de libertad para, a su vez, resguardar las vidas de las personas, tomando en cuenta el nivel de peligro que representan, particularmente cuando se trata de líderes de pandillas
"Estamos haciendo uso de todos los recursos legales para impugnar la decisión que mandata el traslado", aseguró.
Rechaza argumentos para cambio de prisión
De acuerdo con Jiménez, se está utilizando de parte de la defensa de "el Lobo" el argumento de que se le estaría vedando de alguna manera su derecho a la salud. En ese sentido, compartió que el reo tenía una cita externa de salud, pero para evitar el traslado el Sistema Penitenciario verificó que fuera atendido en la clínica que se tiene en Renovación 1 que, según él, cuenta con todas las condiciones necesarias.
Al lugar se trasladaron médicos del sistema nacional de salud y cumplieron con las revisiones de control respectivas, pues no se trataba de una emergencia. Ante este escenario, señaló que en ningún momento se ha dañado el derecho a la salud de Ochoa.
Tras rechazar los argumentos que los abogados del privado de libertad han utilizado, el ministro reiteró que se tiene un criterio muy importante en cuanto al tema de las pandillas, por lo que consideró que no se puede permitir que este líder regrese a una prisión con menos niveles de seguridad que Renovación 1.
"Ellos (los líderes de pandillas) se dedican a organizar, establecer y dar órdenes para el tema delincuencial fuera de las cárceles. Entonces, (aunque) estamos conscientes que cumpliremos la ley, porque vamos a obedecer órdenes judiciales, pero también tenemos recursos para impugnar y estamos en este momento haciendo uso de estos aspectos legales", dijo.
El titular de la cartera del Interior fue enfático al expresar: "Vamos a utilizar todos los recursos a nuestra disposición para no permitir que ‘el Lobo’ sea trasladado a Fraijanes".
A su criterio, retornar "el Lobo" a Fraijanes representa un alto riesgo de que organice acciones criminales hacia lo externo y es esto lo que se ha fundamentado para impugnar el fallo judicial.