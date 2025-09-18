Jueza avala cambio de prisión de alias "el Lobo"

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, confirmó este jueves 18 de septiembre la existencia de una orden judicial para el cambio de prisión de Aldo Dupie Ochoa Mejía, conocido como "el Lobo", uno de los máximos líderes de la pandilla del Barrio 18, quien recientemente fue recluido en la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, en Escuintla.
Ochoa Mejía, de 40 años, alias "El Lobo", cumple condena por los delitos de asesinato, robo, asociaciones ilícitas, robo agravado, y asesinato en grado de tentativa.
El privado de libertad fue trasladado el pasado 31 de julio a la referida prisión junto con otros nueve reos, cabecillas del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha, con el objetivo de fortalecer el control de las autoridades sobre los mismos, pues en ese recinto se mantienen aislados.
Ante esta situación, las autoridades han hecho referencia de una serie de medidas legales y de hecho que han tomado las pandillas para buscar que sus líderes regresen a las prisiones donde inicialmente permanecían. Los motines en centros de detención y alertas sobre atentados a personal de seguridad han sido frecuentes después de que se hizo el mencionado traslado.
De la mano con estos incidentes, la defensa de Ochoa accionó ante los órganos de justicia y, según Jiménez, una jueza ordenó recientemente el traslado del recluso a Fraijanes II, una cárcel de menor seguridad, la cual describió como "su antiguo centro de operaciones criminales".
La noticia fue difundida por el funcionario por medio de una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, donde también confirmó que el Sistema Penitenciario ha impugnado esa decisión, porque representa un riesgo directo para todos los guatemaltecos.
El ministro reiteró que la cartera a su cargo ha sido firme al indicar que los máximos líderes de las pandillas no volverán a tener el control ni las comodidades de antes.
"Mi compromiso es con las familias guatemaltecas, con las víctimas, con quienes exigen un país más seguro. Deben comprender que SON PRISIONES, NO VACACIONES", expresó.
Orden para el traslado del líder pandillero
Según el oficio del traslado del privado de libertad Aldo Ochoa Mejía, la jueza Lisbeth Mireya Batun Betancuourt resolvió autorizar dicho movimiento con base a los informes que emitieron la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y un informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
En el documento, fechado el 17 de septiembre, se indicó que fue con base en dichos informes que se ordenó el traslado del privado de libertad de la cárcel de Renovación 1, al centro de detención para hombres, Fraijanes II, lo cual debía cumplirse, según el fallo, en un plazo de 24 horas.
La jueza señaló en su resolución que se debían de tomar todas las medidas de seguridad necesarias para el traslado. Además, prohibió que se trasladara al reo a otra prisión que no fuera la señalada en el documento y solicitó que se informara sobre el cumplimiento de lo ordenado.
Al respecto, la PDH aseguró que no recomendó el cambió de prisión, sino una verificación de condiciones de la cárcel. Mientras que el relator contra la Tortura, Lesther Castellanos, señaló que el informe fue elaborado y firmado de manera unilateral por el relator asignado a la región sur y no por el pleno de autoridades.
Crimen contra abogado de "el Lobo"
Un ataque armado ocurrido el pasado 2 de septiembre cobró la vida de Edwin Mayén, quien ejercía la defensa de María Marta Castañeda Torres y su pareja alias "el Lobo". El hecho ocurrió en la 3ª avenida, entre 5ª y 6ª calles de la zona 1, Ciudad de Guatemala.
El ministro de Gobernación vinculó el ataque con altercados entre grupos pandilleros. "Las disputas entre pandillas y al interior de ellas, alcanzaron a una persona que ejercía su labor profesional en defensa de sus integrantes", expresó el funcionario.
* Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas 89.7