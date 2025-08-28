Gobernación explica captura de María Marta Castañeda Torres

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, resaltó la importancia de la captura de María Marta Castañeda Torres, esposa de uno de los máximos líderes de la pandilla del Barrio 18, y brindó detalles acerca de lo que implica para la seguridad en el país.
En una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el funcionario hizo referencia al alto nivel de sospecha de que esta persona está vinculada con la logística externa que le permite sostenibilidad al liderazgo de su pareja, conocido con el alias "El Lobo".
Jiménez agregó que una estructura criminal siempre tiene diferentes elementos de operatividad, y basándose en notas periodísticas, dan cuenta de que ella puede ser un elemento clave de una organización.
Asimismo, reiteró que la captura Castañeda Torres es una de las más importantes de esta administración.
Al preguntarle si tal detención podría causar el incremento de intimidaciones en su contra, responde que cada acción tiene una reacción y que está consciente de que esas estructuras tienen una mediana capacidad de hacerle daño.