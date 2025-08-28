 Gobernación explica captura de María Marta Castañeda Torres
Nacionales

Gobernación sospecha vínculos de Castañeda Torres con logística externa que permite sostener liderazgo de "el Lobo"

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, reiteró que la captura de María Marta Castañeda Torres es una de las más importantes de esta administración.

Compartir:
María Marta Castañeda Torres fue trasladada a la Torre de Tribunales tras su detención en Antigua Guatemala., Omar Solís/Emisoras Unidas
María Marta Castañeda Torres fue trasladada a la Torre de Tribunales tras su detención en Antigua Guatemala. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, resaltó la importancia de la captura de María Marta Castañeda Torres, esposa de uno de los máximos líderes de la pandilla del Barrio 18, y brindó detalles acerca de lo que implica para la seguridad en el país.

En una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el funcionario hizo referencia al alto nivel de sospecha de que esta persona está vinculada con la logística externa que le permite sostenibilidad al liderazgo de su pareja, conocido con el alias "El Lobo".          

Jiménez agregó que una estructura criminal siempre tiene diferentes elementos de operatividad, y basándose en notas periodísticas, dan cuenta de que ella puede ser un elemento clave de una organización.

Asimismo, reiteró que la captura Castañeda Torres es una de las más importantes de esta administración.

Al preguntarle si tal detención podría causar el incremento de intimidaciones en su contra, responde que cada acción tiene una reacción y que está consciente de que esas estructuras tienen una mediana capacidad de hacerle daño.

En Portada

Diputado revela hallazgos en venta de boletos para Guatemala-El Salvadort
Deportes

Diputado revela hallazgos en venta de boletos para Guatemala-El Salvador

01:37 PM, Ago 28
Exviceministro enfrentará juicio por crimen contra jefe legal del Congresot
Nacionales

Exviceministro enfrentará juicio por crimen contra jefe legal del Congreso

11:37 AM, Ago 28
Señalan riesgos para la salud y el ambiente tras fallo de CC sobre reglamento de gestión de desechost
Nacionales

Señalan riesgos para la salud y el ambiente tras fallo de CC sobre reglamento de gestión de desechos

10:43 AM, Ago 28
Anne Hathaway se cae de las gradas en plena grabación de El Diablo viste a la moda 2t
Farándula

Anne Hathaway se cae de las gradas en plena grabación de "El Diablo viste a la moda 2"

11:55 AM, Ago 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa Centroamericanaredes socialesLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos