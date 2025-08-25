Ministro de Gobernación lanza mensaje directo a las pandillas

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, lanzó un mensaje directo hacia las pandillas que operan en el territorio nacional, afirmando que no permitirá el traslado de reclusos que permanecen en la Cárcel Renovación I. En el mensaje, Jiménez reiteró que las autoridades no van a ceder ante las presiones que los grupos al margen de la ley han estado planificando y que han sido frustrados por la Policía Nacional Civil (PNC).
Pandilleros quieren que sus líderes salgan de Renovación 1 y eso NO va a pasar. Tratarán de presionarnos con violencia en las calles o en el sistema penitenciario, pero NO negociamos con criminales. Antes negociaban, pero con esta administración NO", escribió el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.
Recientemente, los privados de libertad han protagonizado diferentes motines en las cárceles del país. Uno de los más recientes ocurrió entre el 14 y 16 de agosto de 2025, que se saldaron con la muerte de un guardia del Sistema Penitenciario.