Tránsito PNC impone 75 multas en operativos preventivos

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que su Departamento de Tránsito realizó operativos de prevención de accidentes y carreras clandestinas durante la noche y madrugada de este domingo 24 de agosto de 2025 en nueve distintos lugares del país. Como resultado, los uniformados consignaron la imposición de un total de 75 remisiones, por distintas faltas a la Ley de Tránsito y su Reglamento.
La entidad explicó que las acciones en contra de este tipo de prácticas se ejecutaron en lugares de alta concentración de conductores temerarios. En el procedimiento, la institución policial denunció el hallazgo de varias licencias que estaban vencidas, por lo que procedió a consignarlas, conforme a la ley.
Asimismo, durante la tarde de este domingo, las autoridades reportaron acciones de prevención en el kilómetro 72 de la carretera Interamericana. En ese lugar, los agentes hicieron un operativo que se concentró en los conductores de motocicletas en coordinación con la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).
Llaman a evitar ruidos exagerados
Durante el operativo en el área de Chimaltenango, los agentes del Departamento de Tránsito de la PNC también se concentraron en revisar los vehículos de dos ruedas, con el propósito de corroborar alteraciones que generen ruidos estridentes. Tras una revisión de rutina, las autoridades le pidieron a los conductores evitar el exceso de velocidad en las carreteras, para evitar accidentes fatales.
Según la PNC, en la carretera Interamericana se incrementa el flujo de motocicletas durante la madrugada, por lo que realizaron estas acciones con el fin de reducir accidentes de tránsito. Los puestos para realizar las rutinas de control vial permanecieron en este lugar hasta el mediodía del domingo.