 Tránsito PNC impone 75 multas en operativos preventivos
Nacionales

Tránsito PNC impone 75 multas en operativos preventivos

Las autoridades también realizaron acciones preventivas en la ruta Interamericana, para prevenir accidentes de motocicletas.

Compartir:
Los agentes ocuparon un carril en el kilómetro 72 de la ruta Interamericana, para prevenir accidentes por exceso de velocidad. , Tránsito PNC.
Los agentes ocuparon un carril en el kilómetro 72 de la ruta Interamericana, para prevenir accidentes por exceso de velocidad. / FOTO: Tránsito PNC.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que su Departamento de Tránsito realizó operativos de prevención de accidentes y carreras clandestinas durante la noche y madrugada de este domingo 24 de agosto de 2025 en nueve distintos lugares del país. Como resultado, los uniformados consignaron la imposición de un total de 75 remisiones, por distintas faltas a la Ley de Tránsito y su Reglamento.

La entidad explicó que las acciones en contra de este tipo de prácticas se ejecutaron en lugares de alta concentración de conductores temerarios. En el procedimiento, la institución policial denunció el hallazgo de varias licencias que estaban vencidas, por lo que procedió a consignarlas, conforme a la ley.

Asimismo, durante la tarde de este domingo, las autoridades reportaron acciones de prevención en el kilómetro 72 de la carretera Interamericana. En ese lugar, los agentes hicieron un operativo que se concentró en los conductores de motocicletas en coordinación con la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).

Llaman a evitar ruidos exagerados

Durante el operativo en el área de Chimaltenango, los agentes del Departamento de Tránsito de la PNC también se concentraron en revisar los vehículos de dos ruedas, con el propósito de corroborar alteraciones que generen ruidos estridentes. Tras una revisión de rutina, las autoridades le pidieron a los conductores evitar el exceso de velocidad en las carreteras, para evitar accidentes fatales.

Según la PNC, en la carretera Interamericana se incrementa el flujo de motocicletas durante la madrugada, por lo que realizaron estas acciones con el fin de reducir accidentes de tránsito. Los puestos para realizar las rutinas de control vial permanecieron en este lugar hasta el mediodía del domingo.

Onda del Este número 24 causará lluvias por la tarde y noche

El Insivumeh pronosticó una mañana cálida y húmeda, pero con lluvias en la tarde y la noche por influencia de una onda del Este.

En Portada

Picop cae en hondonada causando la muerte de tres personast
Nacionales

Picop cae en hondonada causando la muerte de tres personas

04:46 PM, Ago 24
Achuapa remonta y vence a Comunicaciones en el Estadio Winston Pinedat
Deportes

Achuapa remonta y vence a Comunicaciones en el Estadio Winston Pineda

04:00 PM, Ago 24
Así avanza la votación entre Guatemala y Ecuador en el Mundial de los Desayunost
Viral

Así avanza la votación entre Guatemala y Ecuador en el Mundial de los Desayunos

03:09 PM, Ago 24
Así les ha ido a los tres grandes de Guatemala en seis fechas del Apertura 2025t
Deportes

Así les ha ido a los tres grandes de Guatemala en seis fechas del Apertura 2025

05:23 PM, Ago 24

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosFutbol GuatemaltecoSeguridadEE.UU.Liga NacionalCopa CentroamericanaDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos