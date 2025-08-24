 Onda del Este número 24 causará lluvias por la tarde y noche
Nacionales

Onda del Este número 24 causará lluvias por la tarde y noche

El Insivumeh pronosticó una mañana cálida y húmeda, pero con lluvias en la tarde y la noche por influencia de una onda del Este.

Compartir:
Lluvias en Guatemala. , Alex Meoño
Lluvias en Guatemala. / FOTO: Alex Meoño

El pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), para este domingo 24 de agosto de 2025, advirtió que debido a los remanentes de humedad de la onda del Este número 24 habrá lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche. Las precipitaciones se presentarán principalmente en las regiones del Occidente, Bocacosta, sur del Altiplano Central, Sur de los Valles de Oriente y en el Caribe, precisó la entidad.

"No arriesgues tu vida, no cruces ríos, ni calles inundadas, barrancas o causes por el descenso de lahares en la cadena volcánica", pidió la vocera de Conred, Valeria Urizar.

Sin embargo, el Insivumeh no descartó lluvias locales severas en las demás regiones del país. En ese sentido, describió que las lloviznas pueden ser abundantes, con viento fuerte y posible caída de granizo. La mayor parte del día el clima se presentará con un ambiente cálido y húmedo, presentando nubes dispersas y alternando con nublados parciales.

Recomendaciones por lluvias

Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones por las lluvias, entre las que se destacan el cuidado que se debe tener por las crecidas repentinas de ríos. Al salir de viaje, pidieron revisar el buen estado mecánico de los vehículos y estar atentos ante posibles daños a la red vial e infraestructura.

Como consecuencia de las lluvias, las autoridades no descartaron el posible descenso de lahares en la cadena volcánica. En ese sentido, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha solicitado reiteradamente que los guatemaltecos tengan un plan familiar de respuesta y una mochila de las 72 horas en caso de desastre natural.

Conred también pidió poner en práctica el principio de auto evacuación, en caso de ser necesario. La entidad solicitó que en caso de emergencia, los guatemaltecos activen el sistema Conred llamando al número 119 o a los bomberos de su localidad.

Como consecuencia de las lluvias, personal de Conred realizó el proceso de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en una vivienda afectada por fuertes vientos registrados en barrio San Francisco, Jalapa.

¿Acuerdo de colaboración eficaz de Monzón sin sustento? Curruchiche y Sandoval exponen argumentos

El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, aseguró que “los grandes casos de corrupción” presentados por la CICIG y anteriores autoridades de la fiscalía “se siguen cayendo”. Ante estas declaraciones, Sandoval consideró que pareciera que el único plan es liberar a Otto Pérez y Roxana Baldetti.

En Portada

Accidentes de motocicleta dejan cuatro fallecidos y dos heridost
Nacionales

Accidentes de motocicleta dejan cuatro fallecidos y dos heridos

07:37 AM, Ago 24
EE. UU. anuncia revisión exhaustiva de visas para el Mundial 2026t
Internacionales

EE. UU. anuncia revisión exhaustiva de visas para el Mundial 2026

08:30 AM, Ago 24
Guatemala conquistó 14 medallas en los Juegos Panamericanos Juniort
Deportes

Guatemala conquistó 14 medallas en los Juegos Panamericanos Junior

08:27 AM, Ago 24
Bomberos Municipales conmemoran su 70 aniversario con desfilet
Nacionales

Bomberos Municipales conmemoran su 70 aniversario con desfile

08:07 AM, Ago 24

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoLiga NacionalCopa CentroamericanaDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos