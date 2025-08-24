Onda del Este número 24 causará lluvias por la tarde y noche

El pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), para este domingo 24 de agosto de 2025, advirtió que debido a los remanentes de humedad de la onda del Este número 24 habrá lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche. Las precipitaciones se presentarán principalmente en las regiones del Occidente, Bocacosta, sur del Altiplano Central, Sur de los Valles de Oriente y en el Caribe, precisó la entidad.
"No arriesgues tu vida, no cruces ríos, ni calles inundadas, barrancas o causes por el descenso de lahares en la cadena volcánica", pidió la vocera de Conred, Valeria Urizar.
Sin embargo, el Insivumeh no descartó lluvias locales severas en las demás regiones del país. En ese sentido, describió que las lloviznas pueden ser abundantes, con viento fuerte y posible caída de granizo. La mayor parte del día el clima se presentará con un ambiente cálido y húmedo, presentando nubes dispersas y alternando con nublados parciales.
Recomendaciones por lluvias
Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones por las lluvias, entre las que se destacan el cuidado que se debe tener por las crecidas repentinas de ríos. Al salir de viaje, pidieron revisar el buen estado mecánico de los vehículos y estar atentos ante posibles daños a la red vial e infraestructura.
Como consecuencia de las lluvias, las autoridades no descartaron el posible descenso de lahares en la cadena volcánica. En ese sentido, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha solicitado reiteradamente que los guatemaltecos tengan un plan familiar de respuesta y una mochila de las 72 horas en caso de desastre natural.
Conred también pidió poner en práctica el principio de auto evacuación, en caso de ser necesario. La entidad solicitó que en caso de emergencia, los guatemaltecos activen el sistema Conred llamando al número 119 o a los bomberos de su localidad.
Como consecuencia de las lluvias, personal de Conred realizó el proceso de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en una vivienda afectada por fuertes vientos registrados en barrio San Francisco, Jalapa.