Colaboración de Monzón: Argumentos de Curruchiche y Sandoval

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, señaló por medio de un video publicado en sus redes sociales que el acuerdo de colaboración eficaz con el exsecretario privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, se habría aplicado a pesar de no tener sustento.
Los testimonios de Monzón contrubuyeron para esclarecer casos como La Línea, por el que fueron condenados el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti; y otras causas donde están señalados los exgobernantes, más exfuncionarios, empresarios y particulares.
El fiscal detalló que el extitular de la referida unidad del Ministerio Público (MP), Juan Francisco Sandoval; y el exjuez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, avalaron el referido convenio a pesar de que la exfiscal general, Claudia Paz y Paz, había derogado la instrucción para la aplicación de los beneficios de colaborador eficaz.
"¿Por qué los grandes casos de corrupción que, en su momento, presentó la CICIG, de Iván Velásquez; y la FECI, de Juan Francisco Sandoval, se siguen cayendo?", expresó inicialmente en la grabación difundida el fiscal.
Añadió que el 4 de julio de 2012, Paz y Paz derogó la instrucción 10-2011 y que, ignorando esa orden, Sandoval firmó el 29 de marzo de 2016 el acuerdo de colaboración con Monzón bajo una instrucción que ya no tendría efecto.
"Ese acuerdo de colaboración eficaz fue avalado por Gálvez. Pero lo más grave para el sistema de justicia de Guatemala es que muchas personas fueron condenadas con base a un acuerdo que ya no tenía ningún sustento técnico ni jurídico", enfatizó Curruchiche.
Finalmente, señaló que "los verdaderos corruptos" deben de enfrentar la justicia.
Sandoval responde
El exfiscal Sandoval se refirió al tema al que Curruchiche hizo referencia y aseguró que las condenas donde declaró Monzón ya están confirmadas.
"Pero este fiscal de pacotilla parece que su único plan es liberar a Otto Pérez y Roxana Baldetti. Es más, los beneficios por colaboración eficaz se los otorgó Curruchiche en octubre de 2022", escribió en su cuenta de X.
El exjefe de la FECI añadió que Curruchiche "ya no sabe ni qué inventar" y consideró que tiene una obsesión por proteger a los corruptos y no por aplicar justicia.
Situación actual de Monzón
El exsecretario de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, recuperó su libertad en junio de 2018 tras más de dos años de permanecer en prisión preventiva. Su paradero no fue revelado por seguridad.
Estaba detenido desde octubre de 2015, cuando después de más de cinco meses prófugo se puso a disposición de las autoridades guatemaltecas, que lo acusaban de ser uno de los ejes de la red "La Línea", que supuestamente defraudó millones de dólares al Estado al evadir el pago de impuestos en determinadas mercancías.
El exfuncionario es una de las piezas clave en los procesos penales contra los exgobernantes, que están en prisión desde el 2015.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7