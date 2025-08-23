 Colaboración de Monzón: Argumentos de Curruchiche y Sandoval
Nacionales

¿Acuerdo de colaboración eficaz de Monzón sin sustento? Curruchiche y Sandoval exponen argumentos

El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, aseguró que "los grandes casos de corrupción" presentados por la CICIG y anteriores autoridades de la fiscalía "se siguen cayendo". Ante estas declaraciones, Sandoval consideró que pareciera que el único plan es liberar a Otto Pérez y Roxana Baldetti.

Compartir:
El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval; y el actual titular de esa unidad del Ministerio Público, Rafael Curruchiche.,
El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval; y el actual titular de esa unidad del Ministerio Público, Rafael Curruchiche. / FOTO:

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, señaló por medio de un video publicado en sus redes sociales que el acuerdo de colaboración eficaz con el exsecretario privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, se habría aplicado a pesar de no tener sustento.

Los testimonios de Monzón contrubuyeron para esclarecer casos como La Línea, por el que fueron condenados el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti; y otras causas donde están señalados los exgobernantes, más exfuncionarios, empresarios y particulares.

El fiscal detalló que el extitular de la referida unidad del Ministerio Público (MP), Juan Francisco Sandoval; y el exjuez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, avalaron el referido convenio a pesar de que la exfiscal general, Claudia Paz y Paz, había derogado la instrucción para la aplicación de los beneficios de colaborador eficaz.

"¿Por qué los grandes casos de corrupción que, en su momento, presentó la CICIG, de Iván Velásquez; y la FECI, de Juan Francisco Sandoval, se siguen cayendo?", expresó inicialmente en la grabación difundida el fiscal.

Añadió que el 4 de julio de 2012, Paz y Paz derogó la instrucción 10-2011 y que, ignorando esa orden, Sandoval firmó el 29 de marzo de 2016 el acuerdo de colaboración con Monzón bajo una instrucción que ya no tendría efecto.

"Ese acuerdo de colaboración eficaz fue avalado por Gálvez. Pero lo más grave para el sistema de justicia de Guatemala es que muchas personas fueron condenadas con base a un acuerdo que ya no tenía ningún sustento técnico ni jurídico", enfatizó Curruchiche.

Finalmente, señaló que "los verdaderos corruptos" deben de enfrentar la justicia.

Sandoval responde

El exfiscal Sandoval se refirió al tema al que Curruchiche hizo referencia y aseguró que las condenas donde declaró Monzón ya están confirmadas.

"Pero este fiscal de pacotilla parece que su único plan es liberar a Otto Pérez y Roxana Baldetti. Es más, los beneficios por colaboración eficaz se los otorgó Curruchiche en octubre de 2022", escribió en su cuenta de X.

El exjefe de la FECI añadió que Curruchiche "ya no sabe ni qué inventar" y consideró que tiene una obsesión por proteger a los corruptos y no por aplicar justicia.

Foto embed
. - .

Situación actual de Monzón

El exsecretario de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, recuperó su libertad en junio de 2018 tras más de dos años de permanecer en prisión preventiva. Su paradero no fue revelado por seguridad.

Estaba detenido desde octubre de 2015, cuando después de más de cinco meses prófugo se puso a disposición de las autoridades guatemaltecas, que lo acusaban de ser uno de los ejes de la red "La Línea", que supuestamente defraudó millones de dólares al Estado al evadir el pago de impuestos en determinadas mercancías.

El exfuncionario es una de las piezas clave en los procesos penales contra los exgobernantes, que están en prisión desde el 2015.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Siete heridos tras volcar mototaxi en Alta Verapazt
Nacionales

Siete heridos tras volcar mototaxi en Alta Verapaz

12:07 PM, Ago 23
Guatemala se solidariza con Colombia por atentadost
Nacionales

Guatemala se solidariza con Colombia por atentados

10:35 AM, Ago 23
Barcelona sufre, reacciona y gana en el último suspiro ante el Levantet
Deportes

Barcelona sufre, reacciona y gana en el último suspiro ante el Levante

03:41 PM, Ago 23
Un Atlético sin rumbo empata en casa ante el Elchet
Deportes

Un Atlético sin rumbo empata en casa ante el Elche

01:44 PM, Ago 23

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoLiga NacionalCopa CentroamericanaDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos