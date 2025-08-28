 María Marta Castañeda Torres es enviada a Mariscal Zavala
Nacionales

María Marta Castañeda Torres es enviada a Mariscal Zavala

La pareja de alias "el Lobo" y sobrina de Sandra Torres fue detenida en Antigua Guatemala por existir órdenes de aprehensión en su contra, una de estas por su presunta implicación en un ataque contra una fiscal.

María Marta Castañeda Torres fue trasladada a la Torre de Tribunales tras su detención en Antigua Guatemala., Omar Solís/Emisoras Unidas
María Marta Castañeda Torres fue trasladada a la Torre de Tribunales tras su detención en Antigua Guatemala. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Juzgado de Turno de Torre de Tribunales le dio a conocer en horas de la noche del miércoles 27 de agosto los motivos de su detención a María Marta Castañeda Torres, sobrina de la excandidata presidencial por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres; y pareja de alias "el Lobo", uno de los máximos líderes de la pandilla del Barrio 18.

La sindicada fue capturada en un sector del municipio de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, desde donde fue trasladada hacia la Torre de Tribunales para ser puesta a disposición del juzgado correspondiente.

En la audiencia, únicamente se le informó sobre los delitos relacionados con la orden de aprehensión más antigua emitida en su contra, la cual proviene del juzgado de Jutiapa.

En tanto, la jueza de turno informó que será en otra audiencia en la que se le darán a conocer los delitos por los cuales está vinculada al caso del segundo ataque cometido contra la fiscal Miriam Reguero.

Tras esta situación y a petición de la defensa, Castañeda Torres será trasladada a Mariscal Zavala donde permanecerá hasta que se programen las audiencias respectivas.

Los delitos que se le atribuyen a esposa de líder del Barrio 18 y sobrina de Sandra Torres

El Ministerio Público explicó que el caso que vincula a María Marta Castañeda Torres está bajo reserva judicial.

Gobernación destaca captura de Castañeda Torres

El Ministerio de Gobernación destacó la captura de María Marta Castañeda Torres y la describió como una de las más importantes de esta administración y un "golpe muy importante" a las pandillas.

El titular de la cartera, Francisco Jiménez, informó a través de canales oficiales que la sindicada es pareja de Aldo Dupie Ocho Mejía, alias "El Lobo", uno de los principales líderes de la pandilla "Barrio 18".

Actualmente, la referida pandilla y la 'Mara Salvatrucha' mantienen una férrea pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, luego de que el pasado 31 de julio sus líderes fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad Renovación I para aislarlos, lo que ha provocado constantes motines en los centros penitenciarios.

Entre esos líderes se encuentra Ochoa Mejía, condenado a más de 80 años de prisión por varios delitos, que incluyen homicidio.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

