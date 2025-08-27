Delitos de los que se señala a María Marta Castañeda Torres

El Ministerio Público (MP) brindó detalles con respecto a la captura de María Marta Castañeda Torres, pareja de Aldo Duppie Ochoa, alias "el Lobo", uno de los máximos líderes pandilleros del Barrio 18; y sobrina de la excandidata presidencial y secretaria general del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres.
El Departamento de Información y Prensa del ente investigador detalló que, tras una "sólida investigación" que actualmente se encuentra bajo reserva judicial, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión solicitó la orden de aprehensión contra esta persona.
Con respecto a los cargos que se le atribuyen, mencionó que se trata de: asesinato, asesinato en grado tentativa y asociación ilícita.
"Al momento que se realice la audiencia de primera declaración en el Juzgado de Mayor Riesgo, se brindarán mayores detalles", añadió la oficina.
Capturada en Antigua Guatemala
Castañeda Torres fue detenida en horas de la tarde de este miércoles 27 de julio en un sector del municipio de Antigua Guatemala, en Sacatepéquez, en el marco de un operativo a cargo de la Policía Nacional Civil.
La sindicada fue trasladada a la Torre de Tribunales, en la Ciudad de Guatemala, donde les explicó a los periodistas que desconocía los motivos por los cuales se había dado su aprehensión.
Al respecto de este caso, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, aseguró a través de sus redes sociales que la detención de la pareja de alias "el Lobo" se dio en cumplimiento de una orden judicial.
Asimismo, el funcionario, destacó que se trata de una de las capturas más importantes de esta administración y "un golpe muy importante a las pandillas".
La sobrina de Sandra Torres ha sido detenida en varias ocasiones en los últimos años, en 2017, 2015 y 2021. Las autoridades la han señalado de distintos delitos, incluidos los relacionados con estafa.