Capturan a María Marta Castañeda, sobrina de Sandra Torres

Las fuerzas de seguridad capturaron a María Marta Castañeda Torres. El operativo en el que fue ubicada se llevó a cabo en horas de la tarde de este miércoles 27 de agosto en un sector del municipio de Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
La sindicada, quien es sobrina de la excandidata presidencial y secretaria general del partido la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, fue trasladada desde el referido punto hacia la Torre de Tribunales, en la capital.
A su ingreso a este recinto, Castañeda dijo ante los periodistas que no se le indicaron las razones por las cuales se procedería a su aprehensión y que el personal solamente le dijo que tenía una orden emitida en su contra.
Esta persona permanece en la sede de justicia a la espera que el juzgado correspondiente desarrolle las audiencias de rigor para notificarle los motivos de su detención y esclarecer su situación legal.
Gobernación resalta detención de Castañeda
Por medio de una publicación en su cuenta de la red social X, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, confirmó la detención de Castañeda Torres y destacó su importancia.
Explicó que la sindicada es pareja de Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias "El Lobo", uno de los máximos líderes pandilleros del Barrio 18, quien recientemente fue trasladado a la cárcel Renovación 1, en Escuintla.
"El cumplimiento de esta orden de juez es una de las capturas más importantes de esta administración y un golpe MUY importante a las pandillas", añadió el funcionario.
Castañeda Torres, detenida en ocasiones anteriores
Castañeda Torres ha sido detenida en diferentes ocasiones en los últimos años. En septiembre de 2015, un Juzgado de Escuintla ligó a proceso penal por estafa a Castañeda Torres y la envió a prisión después de que la Fiscalía contra la Corrupción presentó evidencias que la vinculaban con irregularidades financieras.
De acuerdo con las investigaciones, esta persona y su hermana, Christa Eugenia María Castañeda Torres, propietaria de la empresa ASEF, ofrecían sus servicios para agilizar los préstamos que las municipalidades realizaban a un Banco del Sistema y de los cuales cobraban un porcentaje.
"Las estafas las hicieron durante los años 2005 y 2006, afectando a un total de 14 municipalidades por los servicios que nunca prestaron", detalló en su momento el Ministerio Público.
Mientras tanto, en 2021 fue puesta tras las rejas por tener seis órdenes de aprehensión vigentes. En esa ocasión fue ubicada por las autoridades en un sector de la zona 18, específicamente en un puesto de registro en donde se realizaba la identificación de personas.
Permaneció recluida en el Centro de Orientación Femenina (COF), ubicado en la finca Pavón, en Fraijanes, Guatemala, mientras se dilucidaba su situación por estar señalada de diferentes delitos, entre estos, casos especiales de estafa.