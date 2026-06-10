 Exactor Infantil Acusa a Sean Combs de Abuso Sexual

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

Exactor infantil acusa a Sean Combs de abuso sexual

El rapero enfrenta una nueva acusación de abuso sexual, tras una demanda de un ex actor infantil que afirma haber sido agredido en 2007 durante una fiesta en Hollywood.

Compartir:
Sean Diddy Combs, Instagram
Sean Diddy Combs / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Sean Combs enfrenta una nueva acusación de abuso sexual, sumando otro proceso legal a la serie de demandas civiles que han complicado su panorama judicial en los últimos meses. 

Este martes salió a la luz una denuncia de un exactor infantil, quien asegura que el incidente ocurrió durante su adolescencia, en 2007, en una fiesta en Hollywood Hills promovida como una oportunidad profesional.

De acuerdo con los documentos legales obtenidos por TMZ, el hombre denunciante, identificado bajo el seudónimo de John Doe, detalló que en aquella fiesta fue invitado personalmente por Sean Combs a una habitación privada. 

Según su relato, el propósito de la charla era ahondar en su carrera actoral y explorar futuros proyectos dentro del mundo del entretenimiento.

El denunciante afirmó que una vez en ese espacio privado, Diddy lo agredió sexualmente practicándole sexo oral en contra de su voluntad, incluso después de manifestar su incomodidad. El escrito indica de forma precisa que el joven pidió que no se realizara ningún acto, pero el rapero presuntamente ignoró sus declaraciones, consumando el abuso.

El proceso civil, recién registrado, no especifica una suma de dinero exacta como indemnización. Sin embargo, el documento legal señala también la responsabilidad de diversos agentes y representantes artísticos por no proteger ni salvaguardar la integridad del menor en ese contexto laboral.

La denuncia apunta no solo al acusado principal sino a quienes debían velar por la seguridad del actor infantil en un entorno que debió haber sido estrictamente profesional.

Respuesta oficial de la defensa

Ante la gravedad de la acusación, Juda Engelmayer, portavoz del equipo legal de Sean Combs, rechazó de manera tajante la autenticidad de los hechos.

"Se trata de una acusación falsa y ridícula", afirmó Engelmayer, destacando que, en su opinión, solo busca obtener un beneficio monetario. Además, enfatizó que "Combs nunca ha agredido sexualmente a nadie", remarcando la posición de inocencia absoluta del artista.

Filtran fotos de Sean Diddy Combs captado en prisión con aspecto irreconocible

El famosos rapero, uno de los magnates más poderosos, fue visto por primera vez en prisión tras más de un año de su arresto luciendo barba gris y aspecto envejecido.

Esta nueva demanda se suma a una seguidilla de procesos civiles y penales que enfrentan al músico con la justicia estadounidense.

Actualmente, Sean Combs cumple una condena de 50 meses en prisión, tras haber sido declarado culpable en octubre de 2025 por dos delitos relacionados con el transporte con fines de prostitución conforme a la Ley Mann.

La defensa de Combs ha iniciado gestiones de apelación buscando revertir la condena penal. Sin embargo, el rapero sigue acumulando nuevas denuncias civiles de supuestas víctimas, lo que complica su situación legal y debilita la estrategia de su equipo jurídico.

En Portada

Conred mantiene monitoreo de tormenta Cristina, que avanza hacia El Salvadort
Nacionales

Conred mantiene monitoreo de tormenta Cristina, que avanza hacia El Salvador

07:41 AM, Jun 10
Vehículos con fallas, colisiones y presencia de lluvias impactan en el tránsitot
Nacionales

Vehículos con fallas, colisiones y presencia de lluvias impactan en el tránsito

06:42 AM, Jun 10
Otorgan medidas sustitutivas al exdirector de Informática del TSEt
Nacionales

Otorgan medidas sustitutivas al exdirector de Informática del TSE

07:12 AM, Jun 10
¡Adiós, Pulpo Paul! Paco, el ajolote, lanza predicción para el primer partido del Mundial 2026t
Deportes

¡Adiós, Pulpo Paul! Paco, el ajolote, lanza predicción para el primer partido del Mundial 2026

08:57 AM, Jun 10
José Mourinho se despide del Benficat
Deportes

José Mourinho se despide del Benfica

07:34 AM, Jun 10

Temas

DestacadasMundial 2026GuatemalaFútbolCopa del Mundo#liganacionalredes socialesReal MadridFIFAMinisterio PúblicoEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar