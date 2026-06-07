 Capturan a mujer por presunta participación en abuso sexual
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Capturan a mujer por presunta participación en abuso sexual

La PNC sindica a la mujer de haber ingresado a la vivienda de una vecina, junto a su hijo, para cometer secuestro y violación.

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La capturada fue trasladada al juzgado de turno por la PNC., PNC de Guatemala
La capturada fue trasladada al juzgado de turno por la PNC. / FOTO: PNC de Guatemala
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Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a una mujer por su supuesta participación en el secuestro y posterior abuso sexual en contra de una vecina de 36 años por tener conflictos personales. Según el reporte policial, la detenida fue sorprendida en el kilómetro 203 de la aldea Pologua, municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán.

La apresada fue identificada como Elena, de 38 años, por una solicitud emitida por el juzgado local, argumentaron las autoridades. Añadieron que a la detenida se le acusa de los delitos de secuestro y violación en grado de complicidad.

Según los señalamientos, la detenida y su hijo irrumpieron en la casa de una vecina de 36 años, donde se produjo el abuso sexual. Bajo el argumento de tener conflictos con ella, ambos ataron al a víctima de manera violenta y posteriormente le quitaron la ropa para cometer la violación.

Según el reporte de la PNC, la víctima fu violentada sexualmente. La detenida fue llevada hasta un juzgado de turno, donde se le dieron a conocer los motivos de su detención. Posteriormente se desarrollará una audiencia para conocer si Elena es enviada a prisión preventiva y ligada a proceso legal.

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Mujer capturada por extorsión

En otro operativo, desarrollado en el departamento de Escuintla, las fuerzas de seguridad reportaron la captura de una mujer en el ingreso a la cárcel Renovación 1. La PNC explicó que la detenida era buscada por el delito de extorsión, por una orden de captura girada el pasado 26 de mayo.

Las autoridades establecieron que la mujer fue detenida cuando se dirigía a visitar a su esposo, Lizandro Naum González Vicente, quien se encuentra en la Granja Penal Canadá desde el año 2021, cumpliendo una sentencia por los delitos de asesinato y extorsión.

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