Ven alta probabilidad de ciclón tropical en el Pacífico

En su pronóstico del clima, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó este domingo, 7 de junio de 2026, que existe un fuerte ingreso de humedad de procedente del océano Pacífico. Asimismo, señaló que durante amanecer y mañana de este domingo se experimentará nubosidad dispersa en región Norte, Caribe y Franja Transversal del Norte.
"Nubosidad dispersa alternado con nublados parciales en Bocacosta, Pacífico, Occidente, Altiplano Central y Valles de Oriente", anunció la entidad al resaltar que existe un sistema de baja presión en el Océano Pacífico con probabilidad alta de intensificarse a ciclón tropical.
"Para la tarde y noche de este domingo, el sistema de baja presión en el Pacífico favorecerá la presencia de nublados parciales a totales con lluvias y actividad eléctrica del sur al centro del país" resaltó el ente pronosticador.
Asimismo, explicaron que los mayores acumulados de lluvia se presentaran en el Altiplano Central, Valles de Oriente, Bocacosta y Pacífico. "En regiones del Norte, Caribe y Franja Transversal se pronostican lluvias y/o lloviznas dispersas con actividad eléctrica", agregaron.
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Recomendaciones por las lluvias
"Se recomienda tomar las precauciones necesarias ante las lluvias previstas ya que pueden provocar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, lahares en la cadena volcánica, movimientos en masa o daños en la red vial del país", advirtió el Insivumeh.
Desde el jueves pasado, las autoridades del Insivumeh habían advertido que el territorio nacional se vería afectado por abundantes lluvias desde el 6 de junio en las regiones del sur y centro del país.
El ente científico añadió que mantiene un proceso de vigilancia sobre una zona de baja presión ubicada cerca del Pacífico guatemalteco, debido a la posibilidad de que evolucione a un sistema ciclónico en los próximos días.
El pasado jueves, las autoridades indicaron que las probabilidades de evolución eran medias, pero este domingo, en un comunicado, elevaron la probabilidad a alta.