 Percance de autobús deja 25 heridos en San Juan Sacatepéquez
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Accidente de autobús deja 25 heridos en San Juan Sacatepéquez

Un autobús de servicio extraurbano de pasajeros, de la empresa Verapaz, volcó en San Juan Sacatepéquez, con saldo de 25 heridos.

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El autobús volcó sobre la cinta asfáltica por causas que se desconocen., Bomberos Voluntarios.
El autobús volcó sobre la cinta asfáltica por causas que se desconocen. / FOTO: Bomberos Voluntarios.
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El chofer de un autobús de pasajeros, del servicio extraurbano, perdió el control de la unidad, este sábado, 6 de junio de 2026, volcando en una curva y dejando heridos a 25 usuarios, entre los que se pudo apreciar la presencia de varios niños. Bomberos Voluntarios reportaron que el percance ocurrió en el kilómetro 47 de la ruta hacia Granados, Baja Verapaz.

Los paramédicos indicaron que el accidente ocurrió en el perímetro de la aldea Suacite, en San Juan Sacatepéquez y que la unidad de transporte que se accidentó se identifica con las placas comerciales 995BFZ. En la puerta posterior de la unidad se puede leer que el transporte pertenece a la empresa de transportes Verapaz.

Técnicos en urgencias médicas del referido cuerpo de socorro reportaron haber dado atención prehospitalaria a más de 25 personas que viajaban en el autobús. Agregaron que, como resultado del percance, varios pasajeros fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital Roosevelt para recibir atención médica especializada.

Mientras tanto, otras personas optaron por movilizarse por sus propios medios a centros asistenciales privados. Medios locales mostraron un video posterior al accidente de tránsito, evidenciando que el mismo causó lesiones en varios niños que viajaban en la unidad de transporte.

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Investigan causas del accidente del autobús

Los paramédicos afirmaron que las causas del accidente no han sido establecidas y que las mismas serán determinadas por las autoridades correspondientes. Agregaron que se realizan las diligencias de investigación necesarias para esclarecer lo ocurrido.

Agregaron que, por la distancia entre el lugar del accidente y el Hospital Roosevelt, el traslado de los pacientes requiere aproximadamente una hora de recorrido. Por ello, indicaron que anunciarán el momento en que tengan la identidad de las personas heridas y los detalles sobre su estado de salud.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil para resguardar el escenario del accidente, para realizar las investigaciones del caso.

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