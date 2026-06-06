 Camión sin frenos derriba dos postes en ruta al Pacífico
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Camión sin frenos derriba dos postes en ruta al Pacífico

Autoridades de tránsito implementan acciones para agilizar el paso en el kilómetro 14 de la carretera al Pacífico.

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El accidente causa congestionamiento en el sector del kilómetro 14 de la ruta CA-2., Captura de pantalla.
El accidente causa congestionamiento en el sector del kilómetro 14 de la ruta CA-2. / FOTO: Captura de pantalla.
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Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva reportó que ya realizan acciones para agilizar el paso de vehículos en el kilómetro 14 de la carretera al Pacífico, donde un camión derribó al menos dos postes del tendido eléctrico. El chofer del automotor siniestrado aseguró que el accidente obedeció a una falla en el sistema de frenos, informó Santos.  

Santos aseguró que el accidente de tránsito no dejó personas heridas, únicamente daños en materiales y crisis nerviosa en algunos de los involucrados. Además de los postes derribados, las autoridades reportaron combustible derramado en el asfalto.

Asimismo, la portavoz indicó que en este tramo de la ruta al Pacífico quedaron varios cables tendidos en el asfalto y otros cuatro carros sufrieron daños materiales. En el lugar del accidente implementan operativos para el control del tránsito y para retirar los obstáculos de la vía.

En un video compartido por la PMT de Villa Nueva se pudo observar que varios trabajadores se dedicaron a retirar los obstáculos de la ruta al Pacífico y a realizar tareas de limpieza para evitar el derrape de otros vehículos sobre el sector.

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Congestionamiento en la ruta al Pacífico

Imágenes del accidente evidenciaron que la caída de los dos postes de concreto redujo el paso por esta vía a únicamente dos carriles. En el área se hicieron varias acciones para que el paso volviera a la normalidad.

Al lugar también acudieron grúas para movilizar los vehículos livianos que resultaron afectados con la colisión, posteriormente los choferes involucrados dialogaron con mediación de las autoridades para dilucidar responsabilidades. Tras varios minutos de atasco, los involucrados fueron llevados a una orilla de la ruta para liberar el paso de manera paulatina.

Mientras tanto, las autoridades pidieron a los conductores tener precaución, por lluvias en otras carreteras del país.

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