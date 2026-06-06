 Localizan a dos miembros de una familia arrastrada por río
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Localizan a dos miembros de una familia arrastrada por río en Santa Rosa

Una familia fue arrastrada por la corriente del río Los Esclavos en el cantón Tecuaco, Santa Rosa. Bomberos suman dos personas localizadas.

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Cuerpos de rescate, vecinos y familiares buscan a los integrantes de la familia afectada por el río., Bomberos Municipales Departamentales.
Cuerpos de rescate, vecinos y familiares buscan a los integrantes de la familia afectada por el río. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.
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Los cuerpos de rescate confirmaron que ya fueron localizadas dos personas de tres que fueron arrastradas por la corriente del Río Los Esclavos en el cantón Tecuaco, del departamento de Santa Rosa, durante la mañana de este sábado, 6 de junio de 2026; los paramédicos confirmaron que los afectados son parte de una familia que residía en una vivienda que colapsó ante la fuerza del citado caudal.

Asimismo, reportaron que continúan con las tareas de búsqueda y rescate de un joven de 19 años, quien sería hijo de los dos que ya fueron localizados. El primero en ser hallado fue el padre del menor, quien fue trasladado hacia un centro asistencial en estado delicado.

Los bomberos lamentaron que la madre de familia haya sido encontrada sin vida, por lo que hicieron las gestiones correspondientes ante las autoridades para procesar el lugar donde la dama fue localizada.

Los rescatistas lamentaron la catástrofe, que fue causada por las fuertes lluvias que afectaron el área durante la noche y madrugada de este sábado.

En este tema consulte: Reportan tres desaparecidos tras crecida de río en Tecuaco, Santa Rosa

Reportan tres desaparecidos tras crecida de río en Tecuaco, Santa Rosa

Bomberos Municipales Departamentales encontraron al miembro de una familia con varias heridas, tras ser arrastrado, junto a otras dos personas, por un rio en cantón Tecuaco, Santa Rosa.

Continúan trabajando para localizar a la familia afectada

Los socorristas afirmaron que han estado realizando labores de búsqueda y localización del tercer integrante de la familia afectada. En horas de la madrugada, localizaron a un hombre, quien posteriormente fue trasladada de emergencia del hospital más cercano.

Agregaron que para encontrar a la tercera persona desaparecida, realizan labores, en coordinación con otras instituciones de primera respuesta. De acuerdo con la información de los Bomberos Municipales Departamentales, el tercer desaparecido es un joven de 19 años.

En imágenes compartidas por los bomberos, se pudo apreciar que los rescatistas buscan a los desaparecidos con apoyo de varios civiles y otras instancias de rescate. Los trabajos para encontrar al joven desaparecido se realizan a lo largo del río, que durante la madrugada sufrió una crecida que arrastró piedras, tierra, lodo y escombros de madera, entre otros.

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