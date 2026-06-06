 Crecida de río causa tres desaparecidos en Santa Rosa HOY
Nacionales

Reportan tres desaparecidos tras crecida de río en Tecuaco, Santa Rosa

Bomberos Municipales Departamentales encontraron al miembro de una familia con varias heridas, tras ser arrastrado por un rio en cantón Tecuaco, Santa Rosa.

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El río del cantón Tecuaco, Santa Rosa, creció a causa de las lluvias en el lugar., Bomberos Municipales Departamentales.
El río del cantón Tecuaco, Santa Rosa, creció a causa de las lluvias en el lugar. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.
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Las alarmas se activaron este sábado, 6 de junio de 2026, en el cantón Tecuaco, del departamento de Santa Rosa, porque la crecida de un río arrastró a tres personas, miembros de una familia, reportados como desaparecidos por los Bomberos Municipales Departamentales. Durante un intenso trabajo durante la madrugada, los paramédicos reportaron el hallazgo de un hombre en ese afluente.

Los rescatistas indicaron que la persona encontrada tenía varias heridas e hipotermia, por lo que los especialistas lo trataron con diversos procedimientos en el lugar y posteriormente lo trasladaron hacia la emergencia del Hospital Regional de Cuilapa.

Los bomberos indicaron que continúan con las labores de búsqueda, localización y rescate de los otros dos desaparecidos. Lugareños y familiares indicaron que las personas que fueron arrastradas por el agua, además del hombre localizado, son una mujer y otro hombre.

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