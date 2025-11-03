Sean Diddy Combs: Fotos Reveladoras Desde Prisión

Sean Diddy Combs, de 55 años, fue captado por primera vez tras las rejas desde su arresto en 2024.
La exclusiva, obtenida por el portal TMZ, muestra al fundador de Bad Boy Records caminando por el patio del Instituto Correccional Federal en Fort Dix, en Nueva Jersey.
Las fotos mostraron a Sean Diddy Combs de buen humor mientras sonreía junto a algunos de sus compañeros reclusos en la prisión federal el sábado.
El magnate de la música fue visto vistiendo un conjunto deportivo gris y zapatillas, que combinó con un gorro a juego y un abrigo azul.
Sean Diddy Combs aparece con barba gris, cabello desarreglado disfrutando del aire otoñal durante la hora de recreo. Su apariencia ha causado impacto entre sus seguidores, que lo describen como "irreconocible" y "visiblemente envejecido".
El avistamiento se produce poco después de que Page Six obtuviera la primera foto de Combs tras las rejas después de su arresto en septiembre de 2024.
De magnate a reo
Sean Diddy Combs, quien alguna vez fue símbolo del éxito y la opulencia en la industria musical, cumple una sentencia de 50 meses de prisión por dos cargos de transporte de personas con fines de prostitución, tras ser absuelto de las acusaciones más graves de tráfico sexual y extorsión.
El rapero fue trasladado recientemente desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn a la prisión federal de Fort Dix, ubicada en los terrenos de la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst.
Según fuentes cercanas, ya consiguió un trabajo en el departamento de lavandería de la institución.
El traslado fue solicitado por sus abogados, quienes pidieron que Sean Diddy Combs fuera enviado a una prisión de baja seguridad con un programa residencial de tratamiento de drogas, con el fin de promover su rehabilitación y permitir visitas familiares más frecuentes.
La defensa busca que el rapero participe en este programa para acortar su sentencia, la cual está programada para concluir el 8 de mayo de 2028, aunque podría reducirse si cumple con los requisitos de reinserción.