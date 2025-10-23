 Sean Diddy Combs: Ataque con cuchillo en prisión
Farándula

Sean Diddy Combs fue atacado con un cuchillo en la garganta estando en prisión

El famoso magnate de la música, quien enfrentó un juicio por por tráfico sexual, sufrió un violento incidente en la cárcel mientras dormía.

Sean Combs, Instagram
Sean Combs / FOTO: Instagram

Sean Diddy Combs vivió un episodio de tensión mientras cumplía condena en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Según declaraciones que Charlucci Finney, amigo cercano del artista, hizo para TMZ un recluso presionó un cuchillo contra su garganta.

"Se despertó con un cuchillo en la garganta", relató Finney, agregando que el ataque pudo haber tenido consecuencias fatales.

Foto embed
sean diddy combs - Instagram

El incidente, descrito como un intento de agresión con un arma casera hecha de materiales contrabandeados, dejó a Sean Diddy Combs con heridas superficiales en la garganta, pero sin daños permanentes.

Guardias intervinieron rápidamente, evitando un desenlace fatal, y el atacante, un recluso no identificado, fue aislado en confinamiento solitario.  

Sean Diddy Combs recibió atención médica inmediata en la enfermería de la prisión y, según las fuentes, se recupera sin complicaciones graves. 

No se han reportado cargos adicionales por el ataque, pero el evento ha intensificado las demandas de mayor seguridad en el Metropolitan Detention Center, conocido por su historial de violencia y fallos en la vigilancia.

El informe de TMZ sugiere tensiones internas en la cárcel, donde el rapero ha sido objetivo de envidias y conflictos menores. Su abogado, Marc Agnifilo, emitió un breve comunicado: 

"Sean está bien y enfocado en su defensa; este incidente subraya la necesidad de protección adecuada". La fiscalía no comentó al respecto.

Recuperar su libertad

En medio de todo este caos, Sean Diddy Combs ha iniciado un proceso de apelación para buscar la reducción de su condena y recuperar su libertad. 

Según TMZ, el 20 de octubre sus abogados presentaron la notificación formal de apelación, con un plazo de entre cuatro y seis semanas para entregar el escrito definitivo.

La abogada Alexandra A.E. Shapiro ha sido designada como representante legal del rapero en este proceso.

Cabe recordar que el pasado 3 de octubre, Sean Diddy Combs fue sentenciado a más de cuatro años de prisión tras ser hallado culpable de dos cargos relacionados con transporte con fines de prostitución. Por otra parte, fue absuelto de los cargos de crimen organizado y tráfico sexual.

