 Viernes 19 de junio se hará la Asamblea de Liga Nacional

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Haiti HAI
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Haiti HAI
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Brazil BRA
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Sweden SWE
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Saudi Arabia SAA
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16/06 16:00 HS
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Ya existe fecha para la Asamblea General Ordinaria de Liga Nacional

Conoce los tres puntos importantes a tratar en dicha Asamblea.

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Asamblea de la Liga Nacional
Asamblea de la Liga Nacional / FOTO: Rudy Martínez
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Recientemente, el Comité Ejecutivo de la Liga Nacional de Guatemala dio a conocer una convocatoria a los clubes afiliados para su Asamblea General Ordinaria de la Liga Bantrab, la cual se tiene pactada para el viernes 19 de junio a las 15:00 horas, en medio del ambiente de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El Comité Ejecutivo envió la convocatoria a las juntas directivas de los clubes afiliados donde se invita a ser parte de la Asamblea General Ordinaria de la Liga Nacional.

"Con instrucciones del Comité Ejecutivo me dirijo a ustedes con el objeto de convocarles a la integración de la Asamblea General Ordinaria de la Liga Bantrab, la cual se estará celebrando de manera presencial el día viernes 19 de junio del año 2026 a partir de las 15:00 horas", señala la circular firmada por Willian Rosales, el gerente administrativo de la Liga Nacional.

Además, se explica que, dicha Asamblea General Ordinaria tendrá lugar en el Salón de Usos Múltiples del edificio de la Federación del Futbol de Guatemala (FFG), ubicado en zona 15 capital.

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En la actividad, además de directivos del banco y del club, estuvieron los jugadores Rudy Muñoz, José Carlos Martínez, Kenderson Navarro y David Aldana.

Los puntos a tratar en la Asamblea 

De acuerdo al documento oficial de la Liga Nacional, son tres los puntos que se estarán tratando en la Asamblea General Ordinaria del próximo 19 de junio.

  • Sorteo del calendario de inscripciones de los clubes para su participación en la temporada oficial 2026-2027
  • Calendarización del Torneo Apertura 2026, temporada oficial 2026-2027, y sorteo de juegos de la fase de clasificación
  • Aprobación de los reglamentos de competencia y disciplinario que regirán la temporada oficial 2026-2027
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Once renovados, 14 bajas y 4 altas, es lo que ha hecho el cuadro de los “Supergallos” del Deportivo San Pedro F. C. hasta este sábado 6 de junio.

¿Nuevo formato de competencia?

A una semana de realizarse la Asamblea General Ordinaria de la Liga Nacional, ha trascendido que habría un cambio importante en el formato de competencia, la cual a la actualidad daba boleto a los primeros ocho equipos, de los 12, a la fase de los cuartos de final.

En ese sentido, todo se perfila a que ahora serán solo los primeros seis equipos los que vayan a la fase final. Dando a los dos primeros clubes el boleto directo a semifinales, y los equipos que ocupen puestos del tercero al sexto van a una ronda previa a semifinales. Todo eso es lo que se discutirá en la Asamblea del viernes 19 de junio de 2026.

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Los aficionados ya pueden adquirir sus boletos para el partido de despedida de José Manuel Contreras.

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