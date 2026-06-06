San Pedro anuncia altas y bajas de cara al Apertura 2026

Deportivo San Pedro F. C. movió el mercado de fichajes este sábado 6 de junio al anunciar oficialmente las altas y bajas que tendrá la institución para su primera experiencia en la Liga Nacional de Guatemala, luego de haber conseguido el ascenso ante Nueva Santa Rosa en las semifinales del Clausura 2026 de la Liga de Futbol Primera División de Guatemala.
Hasta el viernes, San Pedro había anunciado a los jugadores renovados, es decir, aquellos que lograron hacer historia al ascender de Primera a Liga Nacional a los "Shecanos", y que, recibieron el beneficio de la junta directiva para estar en el máximo circuito. Ellos son: Edwin Vásquez (técnico), David Álvarez (COL), Vander Cruz, Javier Chacón, Edwin Fuentes, Junnior Navas, Brailin de León, Cristian López, German Aguila (ARG), Romario Gómez, Carlos Rodríguez y Jimmy García.
Altas y bajas
Este sábado, San Pedro utilizó sus redes sociales para anunciar de forma oficial el listado de las primeras bajas de cara a la siguiente temporada, la 2026-2027. En ese sentido, los jugadores que ya no continúa en el club occidental son: Santiago Gómez (COL), Camilo Mora (COL), Meverick Gómez, Juan Colop, Mario Ajmac, Rigo Hernández, Carlos Popa, Alesandro Castillo, Kenwi Velásquez, Valerio Morales, Carlos Barillas, Elio Velásquez, Cristian Castillo y Javier Romero.
Asimismo, también dio a conocer sus primeras altas, entre ellas algunos jugadores ya con experiencia en la Liga Nacional. Las nuevas caras de los "Supergallos" son: Mathius Gaitán, Yasnier Matos (CUB), Jorge Vargas y Alexis Barrientos.
En total, hasta este día, San Pedro, campeón del Clausura 2026 de la Liga Primera División, que logró un histórico primer ascenso a Liga Nacional, lleva 11 jugadores renovados, 14 bajas y 4 altas. En los próximos días se seguirán sabiendo más movimiento en el cuadro "Shecano".
San Pedro y Deportivo Suchitepéquez fueron los dos clubes que ascendieron para la próxima temporada en Liga Nacional, y de ellos, solo "Los Supergallos" han tenido movimiento, se espera conocer más adelante qué hace el cuadro de los "Venados" mazatecos.