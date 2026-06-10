Presidente del Banguat resalta evaluación positiva del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) resaltó durante su visita reciente que Guatemala destaca como un referente de estabilidad macroeconómica en Centroamérica, incluso en medio de un contexto internacional complicado. Así lo aseguró Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria, en una entrevista para el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas.
El informe del FMI subraya que el país mantiene un crecimiento económico constante, una inflación controlada y finanzas públicas sólidas, lo que le ha permitido resistir choques externos recientes, detalló el funcionario.
Asimismo, explicó que el FMI realiza una auditoría profunda con entrevistas a funcionarios de distintas áreas del Estado y del sector privado para emitir un informe realista sobre la situación económica del país. Añadió que estos reportes tienen un peso clave en la toma de decisiones de calificadoras de riesgo e inversionistas extranjeros.
Solidez macroeconómica y resiliencia ante choques internacionales
Guatemala cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos, coordinando de forma histórica y efectiva las políticas fiscal y monetaria. González Ricci detalló que el país sostiene una inflación baja, situándose alrededor del 1.68%, muy por debajo del promedio de otras naciones. Incluso tras el incremento internacional de precios del petróleo, la inflación se mantiene por debajo del 4%, que es el límite central.
Las reservas monetarias internacionales rondan los 34 mil millones de dólares, equivalentes a 11 meses de importaciones. Esta posición robusta, junto al flujo sostenido de remesas que este año podría superar los 27 mil millones de dólares, respalda la estabilidad del tipo de cambio y dinamiza la economía interna.
Riesgos: entre efectos globales y retos locales
El informe también advierte sobre riesgos positivos y negativos. Entre los positivos, destaca que la inflación sigue bajo control, aunque persiste la amenaza de la prolongación del conflicto entre Estados Unidos e Irán, lo cual podría mantener elevados los precios del petróleo. Si bien Guatemala ha resistido estos embates, cualquier extensión del conflicto petrolero puede impactar en los precios locales y la inversión extranjera.
En cuanto a riesgos negativos, González Ricci mencionó el menor crecimiento de las remesas, que representan el 20% de la economía nacional. Aunque el año pasado crecieron casi 20%, este año se prevé una disminución en el ritmo de crecimiento, con cifras actuales cercanas al 7.5%.
El FMI también hace recomendaciones puntuales, como mejorar la ejecución de los fondos asignados a los consejos de desarrollo y orientar los subsidios a combustibles solo hacia los sectores que realmente los necesitan. Se advierte que mantener subsidios generales puede ser insostenible a largo plazo y poco efectivo para contener el impacto en la canasta básica.
Impacto de la inflación y perspectivas de crecimiento
Un aumento de la inflación en Estados Unidos afecta directamente la capacidad de envío de remesas de los migrantes guatemaltecos, reduciendo los recursos disponibles para sus familias en el país. González Ricci alertó que, si la inflación sigue subiendo en EE.UU., los migrantes tendrán menos dinero disponible para transferir, ya que los bienes y servicios se vuelven más caros allá.
En caso de desaparecer el subsidio a los combustibles y mantenerse la guerra, Guatemala podría experimentar un alza inflacionaria inmediata, afectando productos básicos y el transporte. Según el Banco de Guatemala, aún hay margen dentro del rango de inflación objetivo, pero el FMI prevé una inflación un poco más alta, estimando un cierre de año en 4.7% y un crecimiento económico de 3.8%.
La visión internacional sobre Guatemala
El clima de confianza generado por estos informes es percibido de forma positiva por los inversionistas extranjeros. Iniciativas recientes han llevado a delegaciones del sector privado a reuniones con inversores en Washington y a eventos locales con la presencia de capital internacional. Guatemala destaca por un tipo de cambio estable en los últimos 15 años, reservas históricas y un crecimiento económico sostenido que supera su potencial proyectado.
El FMI y otros organismos identifican oportunidades para que el país materialice recursos especialmente en infraestructura, como carreteras y puertos. Guatemala se encuentra a un paso de alcanzar el grado de inversión, un reconocimiento que reforzaría aún más su atractivo para el capital extranjero, concluyó el presidente del Banco de Guatemala.