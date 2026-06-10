 Predicción de Paco el Ajolote para el Mundial 2026

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Senegal SEN
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France FRA
Senegal SEN
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Deportes

¡Adiós, Pulpo Paul! Paco, el ajolote, lanza predicción para el primer partido del Mundial 2026

Paco, un ajolote convertido en sensación viral, ya hizo su primera predicción para el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

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Paco el ajolote, Redes sociales
Paco el ajolote / FOTO: Redes sociales
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A medida que se acerca el inicio del Mundial 2026, los aficionados al fútbol no solo hablan de selecciones, figuras y pronósticos deportivos. En las últimas horas, un peculiar ajolote llamado Paco se ha convertido en tendencia en redes sociales tras realizar una predicción sobre el partido inaugural del torneo.

El curioso anfibio fue presentado en internet como una especie de "oráculo mundialista" y rápidamente captó la atención de miles de usuarios que comenzaron a seguir sus movimientos de cara al arranque de la máxima cita del fútbol.

La predicción para México y Sudáfrica

El video que se viralizó muestra a Paco dentro de una pecera donde aparecen dos banderas colocadas en extremos opuestos: una de México y otra de Sudáfrica.

Tras varios segundos recorriendo el espacio, el ajolote terminó acercándose a la bandera mexicana, una decisión que fue interpretada por los usuarios como una predicción favorable para la selección anfitriona.

El encuentro entre México y Sudáfrica abrirá oficialmente el Mundial 2026 el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, escenario que albergará tanto la ceremonia inaugural como el primer partido del campeonato.

Las dudas sobre el video

Aunque muchos aficionados tomaron el pronóstico con humor y entusiasmo, otros usuarios comenzaron a cuestionar algunos detalles del video.

Entre las observaciones más comentadas se encuentra la ubicación de las banderas dentro de la pecera. Algunos internautas señalaron que la disposición de los símbolos mexicanos parecía favorecer la elección final del ajolote.

Además, surgieron especulaciones sobre una posible manipulación digital o el uso de herramientas de inteligencia artificial para producir el contenido. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna evidencia que confirme estas teorías.

@axolots19

#ajolote #axolotl

♬ sonido original - Axolots

Más allá de las dudas, el video continúa acumulando reproducciones y convirtiendo a Paco en una de las curiosidades más comentadas de la previa mundialista.

El inevitable recuerdo del Pulpo Paul

La aparición de Paco despertó inmediatamente la comparación con el célebre Pulpo Paul, uno de los fenómenos más recordados en la historia de los Mundiales.

Durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, el molusco alemán alcanzó fama internacional gracias a sus sorprendentes aciertos en varios partidos del torneo.

Paul se hizo especialmente famoso al predecir correctamente el triunfo de España sobre Países Bajos en la final disputada en Johannesburgo, una predicción que terminó cumpliéndose con el histórico gol de Andrés Iniesta.

Desde entonces, numerosos animales han intentado ocupar su lugar durante distintos torneos internacionales, aunque pocos han logrado generar el mismo impacto mediático.

Una coincidencia con sabor a revancha

La historia adquiere un ingrediente adicional debido a que México y Sudáfrica vuelven a encontrarse en un partido inaugural de Copa del Mundo, tal como ocurrió hace 16 años.

En aquella ocasión, durante el Mundial de Sudáfrica 2010, ambas selecciones empataron 1-1 en el Soccer City de Johannesburgo. El conjunto africano abrió el marcador con un recordado gol de Siphiwe Tshabalala, mientras que Rafael Márquez anotó la igualdad para el equipo mexicano.

Ahora, el nuevo enfrentamiento se disputará en el renovado Estadio Ciudad de México, que hará historia al convertirse en el primer recinto del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo.

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