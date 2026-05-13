 Trump llega a China para su segunda visita desde 2017
Internacionales

Trump llega a China para su segunda visita desde 2017

Trump se reunirá el jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, en una visita marcada por la tregua comercial entre ambas potencias, las tensiones tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán.

Compartir:
Trump llega a China para su segunda visita desde 2017, Casa Blanca
Trump llega a China para su segunda visita desde 2017 / FOTO: Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, aterrizó este miércoles en Pekín, capital de China, para desarrollar una visita de Estado, su segunda al país asiático desde la realizada en 2017 durante su primer mandato.

Trump, quien viaja acompañado del secretario de Estado, Marco Rubio, y una delegación de altos ejecutivos estadounidenses, como Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) o Tim Cook (Apple), se reunirá el jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, en una visita marcada por la tregua comercial entre ambas potencias, las tensiones tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán.

El mandatario estadounidense fue recibido a pie de pista por el vicepresidente chino, Han Zheng, junto al embajador de China en EE. UU., Xie Feng, y el viceministro chino de Exteriores, Ma Zhaoxu, en una ceremonia de bienvenida en la que participaron unos 300 jóvenes chinos, además de una banda militar y una guardia de honor.

Trump descendió del Air Force One y levantó el puño ante las cámaras mientras sonaba la banda militar antes de dirigirse a la caravana oficial.

Detrás del mandatario descendieron su hijo, Eric Trump, y su nuera, Lara Trump, seguidos por Musk, Rubio y Huang, integrantes de la delegación estadounidense que acompaña al presidente en la visita.

La ruta desde el aeropuerto hasta el centro de Pekín estaba decorada con banderas de China y EE. UU., mientras varios rascacielos mostraban mensajes luminosos de bienvenida a la capital china al paso de la caravana presidencial, que llegó al hotel de Trump hacia las 20:38 horas (locales).

Agenda

En apenas dos días, Trump afrontará una concentrada agenda que incluirá reuniones bilaterales con Xi, una cena de Estado y actividades protocolarias en espacios emblemáticos del poder chino como el Gran Palacio del Pueblo y Zhongnanhai, sede de la cúpula del Partido Comunista chino (PCCh).

La visita se produce nueve años después del anterior viaje de Trump a China, en noviembre de 2017, cuando participó junto a Xi en actos en la Ciudad Prohibida de Pekín.

Ambas partes buscan ahora consolidar la tregua comercial alcanzada tras meses de guerra arancelaria, aunque persisten disputas sobre tecnología, tierras raras y acceso al mercado chino.

Antes de su llegada a Pekín, delegaciones lideradas por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, mantuvieron este miércoles en Seúl unas consultas económicas "constructivas" para avanzar en la resolución de sus tensiones arancelarias, afirmó la agencia de noticias china Xinhua.

Antes de partir a Pekín, Trump adelantó que abordará con Xi la situación de Taiwán -isla autogobernada a la que Washington vende armamento y Pekín no descarta invadir- y la guerra en Irán, mientras Washington presiona a China para que contribuya a favorecer una desescalada en Oriente Medio.

*Con información de EFE

En Portada

Altas temperaturas elevan riesgo de golpes de calor: autoridades emiten recomendacionest
Nacionales

Altas temperaturas elevan riesgo de golpes de calor: autoridades emiten recomendaciones

02:59 PM, Mayo 13
Autoridades activan protocolos por motín en cárcel Santa Teresat
Nacionales

Autoridades activan protocolos por motín en cárcel Santa Teresa

12:27 PM, Mayo 13
Ordenan embargo de cuentas a acusado de embestir a motorista en la zona 9t
Nacionales

Ordenan embargo de cuentas a acusado de embestir a motorista en la zona 9

02:08 PM, Mayo 13
Fredy López cuenta su experiencia en el ascenso de San Pedro F. C. t
Deportes

Fredy López cuenta su experiencia en el ascenso de San Pedro F. C.

04:33 PM, Mayo 13
Alavés derrota al Barcelona en el estreno culé como campeón t
Deportes

Alavés derrota al Barcelona en el estreno culé como campeón

03:21 PM, Mayo 13

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralReal MadridMinisterio PúblicoLiga NacionalJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos