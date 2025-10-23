 Fecha y lugar de reunión entre Donald Trump y Xi Jinping
Internacionales

Confirman fecha y lugar de reunión entre Donald Trump y Xi Jinping

Será el primer cara a cara entre ambos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Donald Trump y Xi Jinping, EFE
Donald Trump y Xi Jinping / FOTO: EFE

La Casa Blanca confirmó este jueves 23 de octubre la fecha y el lugar de la reunión que sostendrán próximamente los presidentes de EE. UU., Donald Trump, y de China, Xi Jinping.

Washington informó que Trump y Xi se reunirán el próximo 30 de octubre en Gyeongju, Corea del Sur, y que el encuentro, que se producirá en los márgenes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Esta tendrá lugar en el último día de gira asiática de Trump.

El mandatario partirá este viernes hacia Malasia, luego visitará Japón y finalmente pasará por Corea del Sur.

"El jueves por la mañana, hora local, el presidente Trump participará en una reunión bilateral con el presidente Xi de la República Popular China, antes de partir de regreso a su casa en Washington", expresó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Cara a cara

Será el primer cara a cara entre los dos desde que Trump regresó al poder en enero pasado. Ambos se vieron por última vez en el G20 de Osaka (Japón) celebrado en 2019.

La cumbre se produce mientras EE. UU. y China negocian un acuerdo comercial tras la batería de aranceles que el republicano impuso al gigante asiático y que Pekín respondió con medidas recíprocas.

Trump y Xi mantuvieron el pasado 18 de septiembre una llamada telefónica en la que aprobaron un acuerdo preliminar para permitir a TikTok seguir operando en EE. UU. y acordaron verse a finales de octubre en Corea del Sur durante la APEC.

El 10 de octubre, el republicano dijo que ya no tenía sentido reunirse con Xi, después de que China aplicara restricciones de exportación a las tierras raras, pero posteriormente su Administración aclaró que la cumbre entre ambos seguía en pie.

*Con información de EFE

