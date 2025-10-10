Donald Trump podría asistir a la última pelea de John Cena

En las últimas semanas, han surgido rumores que vinculan nuevamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el universo de la WWE, en medio de los preparativos para la gira de despedida de John Cena, una de las máximas leyendas de la lucha libre profesional. Lo que parecía ser una simple especulación se ha convertido en un tema de conversación entre fanáticos y medios especializados, especialmente ante la posibilidad de que Trump asista —o incluso participe— en el evento que marcaría el adiós definitivo de Cena en los cuadriláteros.
Donald Trump no es un extraño en el mundo del entretenimiento deportivo. Su relación con la WWE se remonta a varias décadas, con apariciones memorables en el ring y una participación protagónica en la llamada Batalla de los Billonarios junto a Vince McMahon en WrestleMania 23 (2007). Años más tarde, en 2013, fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE, dentro del ala dedicada a celebridades, consolidando su conexión con la empresa.
El vínculo de Trump con la WWE
Por ello, no sorprende que su nombre vuelva a aparecer en los planes creativos de la compañía, que busca ofrecer un cierre espectacular para la carrera de John Cena. Según reportes de medios estadounidenses, la WWE estaría considerando invitar a Trump como parte del elenco de figuras especiales en el evento Saturday Night’s Main Event XLII, programado para el 13 de diciembre en Washington D.C., donde se celebraría la última lucha del "Doctor of Thuganomics".
Una de las razones que refuerzan la posibilidad de su asistencia es la cercanía del evento con otro compromiso público del expresidente. Ese mismo día se disputará el tradicional partido de fútbol americano Army vs. Navy en Baltimore, a solo una hora en automóvil de la capital estadounidense. Esto permitiría que Trump asista al encuentro deportivo y posteriormente se traslade al Capital One Arena, sede del espectáculo de la WWE.
Originalmente, la empresa había considerado realizar la despedida de Cena en Boston, ciudad natal del luchador, pero los planes no prosperaron debido a desacuerdos financieros y logísticos con las autoridades locales. Washington D.C., en cambio, ofrece un contexto más simbólico, especialmente si se busca dar un tono político y mediático al evento.
Aunque la posibilidad de contar con Trump genera gran expectativa, también implica riesgos. La WWE ha sido criticada en ocasiones anteriores por incluir a celebridades ajenas al deporte, y una aparición de Trump —figura polarizadora en el ámbito político— podría dividir opiniones entre los fanáticos.
No obstante, la empresa sabe que una presencia de ese calibre aumentaría significativamente la atención mediática. Además, la familia McMahon mantiene una relación de larga data con Trump, forjada a través de colaboraciones y eventos benéficos. Aunque la compañía ahora forma parte del conglomerado TKO Group Holdings, figuras como Triple H y Stephanie McMahon siguen ocupando roles clave y podrían facilitar esta colaboración especial.
Paralelamente, la WWE trabaja en los últimos detalles creativos para el combate final de Cena. Se rumorea que su rival podría ser Gunther, uno de los talentos más destacados de la nueva generación, lo que supondría un "cambio de estafeta" simbólico. La empresa busca construir una narrativa épica, con un desenlace que honre la trayectoria del 16 veces campeón mundial y, al mismo tiempo, proyecte a nuevas estrellas.
El exluchador y productor Eric Bischoff comentó recientemente que le gustaría ver a Trump involucrado en el evento, destacando la esencia americana que comparten tanto la política como la lucha libre profesional. Sin embargo, advirtió que la WWE deberá manejar con cuidado los equilibrios entre espectáculo, nostalgia y controversia para no afectar la recepción del público.
Independientemente de si Trump aparece o no, la despedida de John Cena promete ser uno de los eventos más grandes en la historia reciente de la WWE. Cena, considerado por muchos como el rostro de la empresa en el siglo XXI, ha dejado una huella imborrable tanto dentro como fuera del ring. Un adiós bien ejecutado, con una historia emocional y una producción al nivel de su legado, podría convertirse en un momento histórico que una a generaciones de fanáticos.