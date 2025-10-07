Reacción de Trump a Bad Bunny en el Super Bowl 2024

La elección de Bad Bunny como estrella del espectáculo de medio tiempo del mediático Super Bowl ha provocado infinidad de reacciones, hoy es Donald Trump quien dio su opinión.
El mandatario estadounidense ha compartido sus pensamientos sobre el ícono latino que subirá al escenario el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California
Durante una entrevista telefónica en vivo con el presentador de NewsMax Greg Kelly, Donald Trump afirmó que no sabía quién era Bad Bunny.
"Nunca he oído hablar de él. No sé quién es. No sé por qué están haciendo esto. Es una locura", dijo Trump, antes de cambiar la conversación hacia Roc Nation y Jay-Z, quienes son responsables de ayudar a elegir al artista del espectáculo del medio tiempo cada año.
"Y luego culpan a algún promotor que contrataron para seleccionar el entretenimiento. Creo que es absolutamente ridículo", añadió.
Bad Bunny ha acumulado casi 80 millones de oyentes mensuales en Spotify a lo largo de su carrera, lo que lo convierte actualmente en el duodécimo artista más reproducido en la plataforma.
Entre 2020 y 2022, fue el artista más escuchado en Spotify al final de cada año, siendo destronado solo por Taylor Swift en 2023 y 2024.
La histórica residencia de Bad Bunny de 31 fechas No Me Quiero Ir de Aquí en el Coliseo de Puerto Rico rompió récords de ventas para el recinto, y la transmisión en vivo de su último show se convirtió en el livestream más visto en la historia de Amazon Prime.
La decisión
Desde que fue anunciado como el artista principal del show del medio tiempo del Super Bowl del próximo año, Bad Bunny ha sido objeto de críticas y ataques por parte de comentaristas de derecha y miembros de la administración de Trump.
Sin embargo, Jon Barker vicepresidente sénior de Producción de Eventos Globales de la NFL defiende su decisión.
"Bad Bunny representa la energía global y la vitalidad cultural que definen la escena musical actual", afirmó.
"Como uno de los artistas más influyentes y con mayor audiencia del mundo, su singular capacidad para conectar géneros, idiomas y públicos lo convierte en una elección natural y emocionante para subir al escenario del medio tiempo del Super Bowl".
"Sabemos que sus actuaciones dinámicas, su visión creativa y su profunda conexión con los fans brindarán el tipo de experiencia inolvidable que esperamos de este momento cultural icónico", señaló.