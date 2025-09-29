 Trump Impone Aranceles del 100% a Películas Extranjeras
Farándula

Donald Trump impondrá aranceles del 100% a las películas extranjeras

En una publicación en su plataforma Truth Social, el mandatario dijo que estos impuestos son necesarios porque otros países le han "robado" el negocio cinematográfico a Estados Unidos.

Donald Trump reiteró el lunes su intención de imponer aranceles de 100% a las películas estrenadas en Estados Unidos pero producidas en el extranjero, algo que ya había anunciado en mayo.

A través de una publicación en la plataforma Truth social, el Presidente de Estados Unidos dijo que estos impuestos son necesarios porque otros países le han "robado" el negocio cinematográfico a Estados Unidos. 

"Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado de los Estados Unidos por otros países, como si le robaran un dulce a un bebé. California, con su gobernador débil e incompetente, ¡se ha visto especialmente afectada! Por lo tanto, para resolver este problema de larga data e incesante, impondré un arancel del 100 % a todas las películas que se produzcan fuera de Estados Unidos. Gracias por su atención a este asunto. ¡Hagamos que América vuelva a ser grande! Presidente DJT", señaló.

No dio un plazo para la posible entrada en vigor de estas tarifas aduaneras, ni mencionó si las series de televisión, un sector de producción cada vez más rentable y popular, se verían afectadas.

La idea fue recibida con frialdad por la mayoría de los estudios y sindicatos, que firmaron una carta conjunta pidiendo mayores incentivos fiscales para la producción audiovisual estadounidense. 

A finales de junio, la legislatura de California aprobó duplicar los créditos fiscales para la producción de cine y televisión en un esfuerzo por frenar el declive de Hollywood.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente Donald Trump ha convertido a los aranceles en la pieza central de su agenda económica.

La estrategia se ha desplegado en fases, comenzando con un arancel mínimo general del 10 % a casi todas las importaciones en abril, bajo la premisa de "proteger empleos y corregir injusticias comerciales".

A esa base se sumó un sistema de tarifas recíprocas, que castiga a los países que mantienen barreras al comercio estadounidense con gravámenes equivalentes sobre sus exportaciones hacia Estados Unidos.

Entran en vigor nuevos aranceles de Trump para varios países

La entrada en vigor de los nuevos aranceles “recíprocos” materializa las amenazas aplazadas de una subida de gravámenes a la mayoría de los socios de EE. UU. y recrudece la guerra comercial librada por Trump.

